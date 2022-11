Les ennuis des navires du MPO frustrent l’industrie des pêches du Canada atlantique

L’industrie de la pêche du Canada atlantique est frustrée. Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) continue de ne pas effectuer d’évaluations scientifiques des stocks sur la côte est.

Le MPO a raté de nombreux relevés alors qu’il a de la difficulté à mettre en service de nouveaux navires hauturiers de science halieutique et des navires vieillissants près de la retraite.

Les restrictions à la navigation imposées au début de la pandémie de COVID-19 ont accentué le problème, tout comme les pannes des vieux navires et le remplacement des pièces nécessaires sur les deux nouveaux navires stationnés sur la côte est.

Le NGCC Jacques Cartier siège au quai de l'Institut océanographique de Bedford, à Darmouth en 2021. Photo : Radio-Canada / Steve Lawrence

Les échecs répétés du MPO à mener à bien la composante des enquêtes scientifiques de son mandat ont une incidence négative sur la capacité de surveiller et de comprendre les répercussions des changements climatiques, élaborer des plans de rétablissement efficaces pour les stocks de poissons en difficulté et veiller à ce que la gestion durable des océans et des pêches puisse profiter à tous les Canadiens , a déploré Kris Vascotto, directeur exécutif du Conseil du poisson de fond de l’Atlantique, qui représente une grande entreprise de produits de la mer.

Évaluation de la santé des stocks de poissons

Les relevés scientifiques sont utilisés pour évaluer la santé des principaux stocks de poissons et sont essentiels pour déterminer les quotas de pêche commerciale de centaines de millions de dollars au Canada atlantique.

Le ministère des Pêches et des Océans a raté la majeure partie du relevé printanier au large de Terre-Neuve cette année et l’est de la Nouvelle-Écosse n’a obtenu aucune couverture pendant le relevé estival de 2022. Photo : Gracieuseté : ministère des Pêches et des Océans Canada

Les conséquences sont énormes. Nous voulons savoir ce qui se passe. Nous avons besoin des données , a indiqué Carey Bonnell, vice-président et durabilité et engagement chez Ocean Choice International, une entreprise de fruits de mer de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Il a mentionné que le MPO lui a dit que le relevé scientifique d’automne au large de Terre-Neuve sera largement réduit pour une troisième année de suite. Il croit savoir qu’il y aura peu de données en 2023 pour contribuer à la science et à l’évaluation des stocks.

Le MPO n’a pas répondu aux questions écrites qui ont été soumises à la fin d’octobre au sujet des relevés.

778 M$ pour trois navires scientifiques

Le Canada a dépensé 778 millions $ pour trois navires hauturiers de science halieutique afin d’effectuer des relevés des pêches dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale.

Le nouveau navire de la Garde côtière canadienne John Cabot. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Deux sont stationnés sur la côte est : le NGCC Jacques Cartier, basé à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et le NGCC John Cabot, à St. John’s.

Ils remplaceront le NGCC Alfred Needler, âgé de 40 ans, à la fin de l’année et le NGCC Teleost, âgé de 34 ans, en mars 2023.

Les députés posent des questions

Les députés posent aussi des questions.

Différents témoins qui ont comparu ici et lors de réunions m’ont dit que les évaluations des stocks du MPO ne suivent pas le mandat du ministère , a demandé le député libéral de l’Île-du-Prince-Édouard, Robert Morrissey, à un représentant du MPO à un comité parlementaire des pêches le 7 octobre.

Beaucoup de choses ont été oubliées au cours des dernières années. Est-ce exact ou non?

Arran McPherson, sous-ministre adjointe des sciences du MPO, a déclaré que le ministère est entièrement déterminé à effectuer les relevés avec ses collègues de la Garde côtière.