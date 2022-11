Les anciens soldats de Mékinac honorés dans un album commémoratif

L’ouvrage est l’aboutissement d’un projet scolaire mené en 2006 dans la classe d’histoire de M. Frigon. Aidé de ses élèves et de collègues enseignants, l’historien a récolté les témoignages d’une dizaine de vétérans et de leurs proches. Ce n’est qu’une fois retraité qu’il a pu les rapiécer et ainsi brosser le portrait des soldats de Mékinac.

Toutes ces entrevues étaient dans un classeur dans ma classe, et j’ai amené ça avec moi quand j’ai pris ma retraite. Quand la pandémie est arrivée, moi je n’avais pas de chien à promener, alors je me suis demandé ce que pouvait faire. J’ai ouvert ça et je me suis dit que j’allais le mettre en vie , a-t-il raconté en entrevue à l’émission En direct.

L’auteur du livre a corroboré les témoignages des vétérans à l’aide de documents d’archives, dont l'accès fut laborieux.

J’ai pu mettre la main sur 20 dossiers militaires des archives publiques à Ottawa. C’est assez compliqué de les obtenir et encore plus de les déchiffrer , a ajouté Jean-Pierre Frigon. J’avais déjà une banque d’une centaine de photos que j’ai complétée avec des archives publiques pour compléter certaines scènes.

L’attrait de l’aventure

Il en résulte un album de famille révélateur des motifs qui ont poussé ces hommes à s’engager volontairement, mais aussi des atrocités vécues au front.

Il y a des gars qui sont partis pour vivre une aventure. Le cheval à la campagne était encore roi et maître […] et tout d’un coup, la guerre arrive : ‘’les gars on vous paie un voyage’’. C’est payé 1 piastre et demie par jour, un bon salaire dans ce temps-là , remarque l’historien.

L’appel de la découverte comportait évidemment sa part de risque. Six des hommes qui figurent dans le livre ont trouvé la mort et neuf ont été blessés au combat. Jean-Pierre Frigon a recueilli des lettres qui témoignent de cette atmosphère funèbre.

Missive écrite par Alphonse Déry à sa mère Chère maman, Vous trouvez peut-être que je ne vous écris pas souvent, mais c’est parce que je n’aime plus écrire. En tout cas, ne soyez pas inquiète. Je sortirai bien vivant de la guerre. Votre Alphonse

J’avais eu ça de la sœur d’Alphonse Déry , explique l’auteur du livre. Lorsqu’il est arrivé en Normandie, il écrivait de longues lettres. Malheureusement, rendu aux Pays-Bas, il était démoralisé. Ce qui était triste de cet homme, c’est qu’il était ambulancier. Ces hommes ne tirent pas sur les Allemands, ce sont eux qui soignent les blessés.

Le devoir de mémoire de Jean-Pierre Frigon vient tout juste d’être tiré à 300 exemplaires, que déjà, Nos héros oubliés de la Seconde Guerre mondiale retournent aux presses. J’en fais imprimer deux cents supplémentaires pour répondre à la demande. J’ai un contrat avec la MRC de Mékinac, parce qu’ils ont subventionné le travail. Je commence par rencontrer les gens intéressés des bibliothèques de Mékinac, et j’offrirai le surplus au grand public.