Énergie propre : Emera met ses investissements en veilleuse en Nouvelle-Écosse

L’entreprise a annoncé cette décision quelques jours après que le gouvernement provincial eut adopté un projet de loi qui va limiter les hausses des tarifs d’électricité de Nova Scotia Power, qui appartient à Emera.

Décarbonisation et factures d’électricité

Le plan d’immobilisations d’Emera prévoyait des investissements de 500 millions de dollars dans une initiative d’énergie propre pour la côte est , qui incluait du financement pour de nouveaux projets destinés à remplacer le charbon comme source de production d’électricité dans la province.

Compte tenu des restrictions imposées par le projet de loi 212, ces investissements pour une énergie plus propre doivent être mis en veilleuse , a déclaré Scott Balfour, le chef de la direction d’Emera, dans une conférence téléphonique organisée vendredi pour discuter des plus récents résultats financiers de l’entreprise.

Emera Inc. souhaitait que les tarifs de Nova Scotia Poweraugmentent de 11,6 % dans les deux prochaines années. Elle avait fait une requête en ce sens devant la Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse, en septembre.

Mardi, l’Assemblée législative de la province a adopté le projet de loi 212, qui modifie la Loi sur les services publics. Malgré les préoccupations exprimées, les deux partis d’opposition ont appuyé le gouvernement progressiste-conservateur.

Cela veut dire que la Commission des services publics et d’examen ne pourra autoriser des hausses de tarifs d’électricité de plus de 1,8 % pour les deux prochaines années.

Scott Balfour, chef de la direction d'Emera, le 26 mai 2022 à Halifax. Photo : CBC / Paul Withers

Vendredi, Scott Balfour, le dirigeant d’Emera, a déclaré que les investissements pour améliorer la fiabilité et la sécurité du réseau électrique actuel seraient maintenus.

Scott Balfour avait averti le gouvernement qu’un plafonnement des tarifs d’électricité de Nova Scotia Power allait retarder la décarbonisation du réseau électrique provincial et ultimement causé des coûts plus élevés, et non moins élevés, pour les clients .

Profits pour Emera au 3e trimestre

Emera vient de dévoiler des profits de 167 millions de dollars — ou 63 cents par action — au troisième trimestre de 2022.

Le siège social de Nova Scotia Power à Halifax, le 7 mars 2022. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Au troisième trimestre en 2021, l’entreprise avait dévoilé des pertes de 70 millions de dollars, ou 27 cents par action.

Les revenus d’exploitation d’Emera se sont élevés à 1,84 milliard de dollars au troisième trimestre de 2022, comparativement à près de 1,15 milliard au troisième trimestre de 2021.

Selon le dirigeant Scott Balfour, la croissance des profits d’Emera est principalement attribuable à une performance soutenue des entreprises de services publics qu’elle possède en Floride.