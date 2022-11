Le maire de Laval veut plus d’argent pour contrer la violence armée

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, demande plus de financement de la part du gouvernement provincial pour lutter contre la violence armée au lendemain d’une fusillade qui a fait quatre blessés , dont trois par arme à feu, près du Collège Montmorency.

En conférence de presse samedi matin avec le directeur du Service de police de Laval, le maire Boyer a évoqué une enveloppe semblable à celle reçue par Montréal, soit 250 millions de dollars sur une période de cinq ans. Selon Stéphane Boyer, il faut aller plus loin, en misant notamment sur le développement de programmes sociaux.

« Au-delà de la police, on doit donner à nos jeunes des façons de s’impliquer, de développer leur sentiment d’appartenance, de fierté. On doit leur donner d’autres opportunités que d’aller voir le crime organisé. » — Une citation de Stéphane Boyer, maire de Laval

Suspect recherché

La police de Laval est toujours à la recherche du ou des suspects de la fusillade qui s'est déroulée près du Collège Montmorency et demande l’aide du public.

La fusillade ne concernait pas le cégep , a précisé le directeur du Service de police de Laval, Pierre Brochet, en ajoutant qu’elle était liée à des gangs de rue.

« Certains sont reconnus comme être reliés à des gangs de rue […], ce qui nous confirme l’hypothèse du lien avec le phénomène de gangs de rue qu’on vit actuellement. » — Une citation de Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval

La fusillade a éclaté dans un parc et certains des blessés se sont réfugiés dans l'établissement d'enseignement, ce qui a forcé le confinement par mesure de précaution.

Un confinement a eu lieu au Collège Montmorency vendredi soir. Photo : Radio-Canada / Kolya Hubacek-Guilbault

M. Brochet, qui a souligné la qualité de l’intervention policière , n’a toutefois pas dit s’il s’agissait de membres de gangs qui fréquentent le cégep. Il a également exclu tout lien avec l’intervention policière de vendredi au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie.

Une fois l’endroit sécurisé, on a pu permettre aux étudiants de quitter progressivement les lieux , a-t-il expliqué. Les étudiants ont commencé à évacuer vers 21 h 45, par groupes de 20 personnes.

Revenant sur les faits et plus spécialement sur le nombre de blessés, le directeur du Service de police de Laval a précisé que trois personnes avaient été blessées par arme à feu et une autre touchée par des éclats de verre. Dans tous les cas, il ne s'agit pas de blessures majeures, a-t-il mentionné.