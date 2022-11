Le verglas cause plusieurs pannes de courant en Abitibi-Ouest

Plus de 1700 clients d'Hydro-Québec sont privés d'électricité surtout à La Sarre samedi matin.

Certaines pannes sont survenues vendredi après-midi, d'autres tôt samedi matin. Les bris d’équipements causés par la végétation sont à l'origine de cette situation.

« Ce qui s'est produit, c'est un épisode de verglas qui est survenu au cours des dernières heures et qui a endommagé à certains endroits, de façon assez sérieuse, le réseau de distribution. » — Une citation de Alexandra Fortin

Ce qui arrive, c'est qu'on a des équipements qui sont brisés, on a des fils au sol, il y a des secteurs où on doit faire appel aussi à des élagueurs pour dégager le réseau et pour pouvoir rétablir le service. Alors on a des dommages quand même assez importants , explique la porte-parole d'Hydro-Québec, Alexandra Fortin.

Hydro-Québec a rappelé toutes les équipes dont elle dispose dans la région pour rétablir le courant.

Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rappelé au travail absolument toutes les équipes sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, au moment où on se parle, tout le monde est au travail pour rétablir le plus grand nombre de nos clients le plus vite possible , ajoute-t-elle.