Un nombre croissant d’élèves albertains restent à la maison à cause de plusieurs maladies

Plus de trois quarts des écoles publiques d’Edmonton ont atteint un taux d'absentéisme à cause de maladies qui déclenche une enquête sur ces éclosions de la part de Services de Santé Alberta (AHS). Cette semaine, à Calgary, environ 10 % des élèves sont restés à la maison, car ils étaient malades contre 8,8 % la semaine dernière, et près de 4 % en octobre.

À Calgary, le Conseil scolaire catholique explique que plus de 10 % de ses élèves sont absents dans 20 % de ses écoles. À Edmonton, selon des données publiées en ligne, ce sont plus de 75 % des 213 écoles qui avaient plus de 10 % de leurs élèves absents pour cause de maladies mardi et mercredi, soit plus de 20 000 élèves mercredi.

Le Conseil scolaire d'Edmonton a appelé à une réunion d’urgence mardi avec les autorités sanitaires provinciales pour clarifier combien d'élèves malades sont nécessaires avant d’ajouter des mesures sanitaires.

Nous n’envisageons pas une obligation de porter le masque, car nous pensons que les décisions liées à la santé doivent être prises par la médecin-hygiéniste en chef de la province et l' AHS , a déclaré la présidente du conseil, Trisha Estabrooks, par courriel mercredi.

L' AHS n’a pas publié le nombre d'éclosions dans les écoles par zone cette semaine, comme à son habitude, et a renvoyé nos questions vers le ministère de la Santé, qui n’a à son tour pas répondu à cette question. Mais dans un communiqué conjoint, les ministères de la Santé et de l’Éducation disent continuer à donner la priorité à la sécurité et au bien-être des élèves, et à encourager les Albertains à juger leur risque et prendre les mesures appropriées, incluant le port du masque, s’ils le jugent nécessaire.

Le Dr James Talbot, ancien médecin-hygiéniste en chef de la province entre 2012 et 2015, juge que le nombre d’éclosions dans les écoles est bien au-delà de la normale, mais que cela était prévisible, car beaucoup de bébés et d'enfants n'ont eu que peu d’exposition aux maladies pendant la pandémie.

Le professeur adjoint en santé publique à l'Université de l'Alberta précise qu’il y a une recrudescence de cas du virus respiratoire syncytial (VRS), de la grippe, des rhumes, des maladies gastro-intestinales et de la COVID-19.

Le port du masque dans tous les esprits

La Dre Shazma Mithani, médecin-urgentiste à l'hôpital Royal Alexandra et à l'hôpital pour enfants Stollery à Edmonton, explique que les enfants qui tombent malades n’ont pas forcément un système immunitaire affaibli. Mais avec une saison des maladies respiratoires particulièrement sévère, elle explique que cela vaut la peine d’envisager le port du masque dans les écoles les plus touchées, pour que les élèves ne ratent pas les cours.

Le Dr Jia Hu, un médecin en santé publique à Calgary, juge aussi que les nombres à Edmonton sont au-dessus des normales d’avant la pandémie. Selon lui, les taux de vaccination contre la COVID-19 pour les enfants en Alberta sont abyssaux et les taux de doses de rappel chez les adultes sont faibles. Le médecin ne pense néanmoins pas que le public tolérera une nouvelle obligation du port du masque. Nous vivons juste un rebond des virus respiratoires et cela va faire très mal cet hiver.

La présidente du Conseil scolaire d’Edmonton dit ne pas savoir si les conseils scolaires sont autorisés à imposer le port du masque, actuellement encouragé, mais pas obligatoire, à Edmonton.

Une attachée de presse par intérim de la ministre de l'Éducation Adriana LaGrange, Savannah Johannsen, n'a pas répondu à cette question, mais assure que les surintendants peuvent prendre des mesures opérationnelles pour protéger la santé des élèves, alors que les conseils scolaires contactés pour cet article disent eux attendre des directives de l’ AHS ou de la province.

Des responsables de l' AHS reconnaissent qu'une augmentation des maladies respiratoires est attendue au cours de l'hiver. Avec la fréquentation élevée des services d'urgence pédiatriques, ils exhortent les Albertains à faire tout ce qu'ils peuvent pour empêcher la propagation de ces maladies.

Selon les dernières données concernant les eaux usées recueillies par l'Université de Calgary, les cas de grippe, de VRS et de COVID-19, ont continué d'augmenter régulièrement à Calgary depuis fin septembre.

Avec les informations de Janet French, Judy Aldous, Elizabeth Withey, Andrew Brown et Taylor Simmons