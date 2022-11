Importante vague d’amour pour Börje Salming au match des Maple Leafs

Börje Salming a ému aux larmes bien des gens, vendredi, lorsqu'il a été présenté au centre de la patinoire de l'aréna Banque Scotia avant le match entre les Maple Leafs de Toronto et les Penguins de Pittsburgh. Épaulés par d'anciens coéquipiers et légendes des Leafs, le Suédois, atteint de la sclérose latérale amyotrophique, a eu droit à une belle vague d'amour alors qu'il mène un dur combat.

Salming, le défenseur le plus accompli de l'histoire de l'équipe torontoise et l'un des plus grands hockeyeurs suédois de tous les temps, a été diagnostiqué de la maladie, associée au joueur de baseball Lou Gehrig, au cours de l'été dernier.

Il a récemment perdu l'usage de la parole et son cas empire chaque semaine , a confié sa femme Pia dans une entrevue à la télévision suédoise le mois dernier.

La maladie est agressive , a-t-elle souligné.

Aux côtés de son ancien capitaine Darryl Sittler et de son compatriote Mats Sundin, Salming a salué la foule sous des applaudissements nourris. Il a fondu en larmes, tout comme Sittler, sous le coup de l'émotion.

William Nylander, l'un des quelques Suédois chez les Maple Leafs cette saison, parut aussi ému au banc des siens.

J'étais très émotif , a-t-il avoué après le match. Il a été d'une grande aide lorsque je suis arrivé à Toronto pour la première fois et par la suite. C'était évidemment très dur à voir.

« Il a été le premier [Suédois] à jouer dans la Ligue nationale et il s'est démarqué par sa robustesse. Il représente beaucoup pour la Suède. C'est très triste de le voir traverser cette épreuve. » — Une citation de William Nylander

C'est une icône en Suède comme à Toronto , a aussi dit le défenseur Rasmus Sandin avant la rencontre de vendredi soir.

Börje Salming a défendu les couleurs des Maple Leafs de 1973 à 1989. Photo : La Presse canadienne / Gary Hershorn

Börje Salming a été en mesure de faire le voyage jusqu'à Toronto cette fin de semaine pour assister aux célébrations entourant l'intronisation d'une nouvelle cuvée de joueurs et de bâtisseurs au Temple de la renommée. Parmi ceux-ci se trouvent d'ailleurs trois Suédois, Daniel Alfredsson et les jumeaux Henrik et Daniel Sedin.

Sa présence est lourde de sens étant donné son état de santé et le fait qu'il est aussi le premier Suédois à avoir éfait son entrée au Panthéon du hockey, en 1997.

Salming a enfilé l'uniforme des Maple Leafs pendant 16 saisons, de 1973 à 1989. Il a aussi joué pour les Red Wings de Détroit lors de la saison 1989-1990, avant de prendre sa retraite. Au final, il a totalisé 1 148 matchs dans la Ligue nationale et récolté 150 buts et 787 points. Seul Nicklas Lidström a mieux fait que lui parmi les défenseurs suédois dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Il a été nommé quatre fois finaliste pour l'obtention du trophée Norris et six fois au sein d'une équipe d'étoiles de la LNH . Son numéro 21 a été retiré par les Maple Leafs. Avec la Suède, sur la scène internationale, il a aussi gagné une médaille d'argent et une autre de bronze au Championnat mondial.

Börje Salming est aussi connu pour avoir subi l'une des blessures les plus horribles de l'histoire du hockey. Il a reçu un coup de patin en plein visage en 1986, qui a nécessité 256 points de suture. Photo : Getty Images

Il est réellement une légende du hockey suédois, un pionnier qui a pavé la voie aux générations qui lui ont succédé dans la LNH , a dit Daniel Alfredsson vendredi en marge de la cérémonie où il a reçu sa bague de membre du Temple de la renommée.

« On pense presque qu'il est immortel à cause de toutes les blessures qu'il a subies et dont il s'est remis. De le voir ainsi, ça brise le cœur. » — Une citation de Daniel Alfredsson

Je pense que les amateurs de hockey canadiens ont peut-être changé d'opinion quant aux Européens après qu'il soit venu à cause de son attitude, de son éthique de travail et de la façon dont il jouait. Il a abattu beaucoup de barrières pour les joueurs de hockey suédois et de l'Europe , a aussi indiqué Daniel Sedin.

Börje Salming sera de nouveau honoré avant la rencontre entre les Maple Leafs de Toronto et les Canucks de Vancouver, samedi soir, à l'aréna Banque Scotia. Il devrait aussi assister à la cérémonie d'intronisation du Temple de la renommée du hockey lundi.