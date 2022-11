Tempête Nicole: avertissements de pluie et de neige en vigueur dans les Maritimes

Environnement Canada a émis des avertissements de pluie dans toute l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick pour les deux prochains jours. Le nord-ouest du Nouveau-Brunswick pourrait même recevoir jusqu’à 20 centimètres de neige d’ici à lundi.

Vendredi matin, les avertissements du Nouveau-Brunswick ne s’appliquaient qu’aux régions du sud et du centre, mais ils sont maintenant étendus à toute la province.

Les avertissements de cyclones tropicaux demeurent en vigueur dans toutes les Maritimes. Des bulletins météorologiques spéciaux sont en vigueur dans certaines régions du Nouveau-Brunswick.

Les bulletins météorologiques spéciaux pour la côte est du Nouveau-Brunswick indiquent des niveaux d’eau plus élevés que la normale et des inondations côtières mineures à marée haute à compter de l’après-midi et en soirée de samedi.

Ces avertissements surviennent six semaines après le passage de la tempête post-tropicale Fiona en Atlantique, qui a fait plusieurs centaines de millions $ en dommages.

Neige et pluie au menu au N.-B.

Il y a aussi des bulletins météorologiques spéciaux pour le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, particulièrement la moitié ouest du comté de Restigouche, ainsi qu’Edmundston et le comté de Madawaska. Il indique que des chutes de neige de 15 à 20 centimètres sont attendues du dimanche soir au lundi après-midi.

Selon les avertissements de pluie pour le Nouveau-Brunswick, de 50 à 70 millimètres de pluie sont prévus pour le centre et le sud de la province et de 30 à 50 millimètres pour les régions nordiques. La pluie se transformera en averses pour samedi soir, selon Environnement Canada.

Pour les trois comtés de l’Île-du-Prince-Édouard, on s’attend à 40 à 60 millimètres de pluie, et la pluie se déplacera en bruine samedi soir.

Les avertissements d’Environnement Canada pour la Nouvelle-Écosse exigent également 40 à 60 millimètres de pluie.

Les avertissements sur les cyclones tropicaux dans les Maritimes ont été mis à jour vendredi à 17 h 30, sans plus de prévisions, disant que la dépression tropicale Nicole ne devrait toujours pas apporter de vents inquiétants, sauf peut-être au-dessus de la Péninsule acadienne et de la Gaspésie au Québec.

Pannes d’électricité

Les pannes d’électricité dans les Maritimes touchent principalement la Nouvelle-Écosse, avec près de 13 000 clients sans électricité, selon le site Web de Nova Scotia Power à 10 h 15. Un heure plus tôt, le nombre de clients sans électricité dépassait 13 000.

La majorité des pannes ont eu lieu à Halifax, avec 9309 clients touchés, et à Baddeck, avec 2733 clients.

Selon le site Web d’Énergie N.-B., le Nouveau-Brunswick compte 199 clients sans électricité, dont 118 dans la vallée de la Kennebecasis. Il n’y a que huit clients sans électricité à l’Île-du-Prince-Édouard.