Les réservations dans les parcs de la Sépaq pour l’été 2023 sont ouvertes

Les espaces verts sont plus en plus prisés pour les personnes qui souhaitent effectuer un séjour de déconnexion en nature.

Plus de 7000 emplacements de camping et près de 600 unités de prêt-à-camper sont offerts à la population.

Les passionnés de camping auront la possibilité de mettre la main sur un emplacement dans leur destination préférée ou dans l’un des secteurs les plus convoités du réseau, indique la Sépaq dans un communiqué.

Pour Opémican, l'an passé on avait eu environ 45000 jours-visites et cette année, on s'attend peut-être à environ un 40000, ce qui est quand même très bien , indique Carine Bergeron, directrice du parc national d’Opémican au Témiscamingue à l'émission Ça vaut le retour de Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue.

On est vraiment content parce que c'est quand même supérieur à l'année 2020, la première année de pandémie. Donc on est vraiment satisfaits. Ça veut dire que les clients sont venus, reviennent ou le bouche-à-oreille a continué à se passer là pour que les gens viennent nous voir, donc on est vraiment enchanté , ajoute-t-elle.

Passerelle suspendue, Parc national d'Aiguebelle Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Les réservations s'amorcent samedi 14 h pour Aiguebelle et dimanche dès 11h pour Opémican, pour éviter les surcharges informatiques. Il est aussi possible de réserver par téléphone.

À l’ouverture des réservations, une salle d’attente virtuelle est disponible et un rang de priorité est distribué aléatoirement parmi ceux qui y accèdent quelques minutes avant l’ouverture d’une plage de réservation. Le principe du premier arrivé premier servi s’appliquera par la suite, mentionne la Sépaq.