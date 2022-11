Vaste plan d’optimisation des infrastructures au Bioparc de Bonaventure

Selon la directrice générale, Marie-Josée Bernard, le plan comprend plusieurs interventions, dont la rénovation d’infrastructures existantes, la construction de nouveaux bâtiments et la création de nouveaux habitats pour la faune résidente.

Le Bioparc compte reconstruire la passerelle que les visiteurs empruntent pour entrer dans l'écosystème du barachois. Elle a fait son temps , constate la directrice générale en entrevue à l'émission Au cœur du monde. On va en profiter pour y intégrer une grande volière de 1300 mètres carrés qui sera immersive, c'est-à-dire que les visiteurs pourront y entrer pour pouvoir mieux observer les oiseaux.

Le bâtiment qui abrite l'ensemble des soins animaliers doit être rénové et agrandi. On manque d'espace pour bien prendre soin des animaux, bien prendre soin des employés aussi qui y travaillent , indique la directrice.

Un nouveau pavillon d'exposition permettra d'accueillir des expositions temporaires ou encore de tenir des événements ponctuels.

Évolution: le plan de développement du Bioparc de Bonaventure

À l'heure actuelle, on a plusieurs espaces intérieurs, mais qui sont tous occupés par des expositions permanentes , explique Mme Bernard. Avoir un nouveau pavillon pour des expositions temporaires nous permettra de renouveler nos contenus.

Un résident du Bioparc de la Gaspésie (archives) Photo : Radio-Canada

Première étape

La première étape du plan de développement comprend la réalisation des plans et devis de construction, qui sera prise en charge par des professionnels en architecture et en ingénierie de la Gaspésie.

« On est assez fiers d'avoir retenu les services de firmes en architecture, en ingénierie et en architecture du paysage entièrement gaspésiennes. » — Une citation de Marie-Josée Bernard, directrice générale du Bioparc de Bonaventure

On a une équipe qui est tout à fait performante et de la région, alors on est bien fiers de ça , ajoute la directrice.

Déranger les animaux le moins possible

Des animaux seront extraits de leur habitat temporairement pour être mis dans des enclos, des habitats d'isolement ou de quarantaine.

Une de nos priorités , poursuit Mme Bernard, c'est de maintenir le confort et le bien-être des animaux pendant les travaux. On travaille par séquences de réalisation, pas dans tous les secteurs du parc en même temps, pour garder un certain niveau de tranquillité.

Un bassin permettant d'observer les phoques communs (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pierre Cotton

Ça se fait quand même assez bien , estime-t-elle. On l'a vécu par le passé où on a dû faire des déménagements temporaires et les animaux ont une bonne capacité d'adaptation.

Les investissements d'un peu plus de 13 millions de dollars seront financés avec l'aide des différents paliers de gouvernement, d'une mise de fonds du Bioparc et d'autres partenaires privés.

Marie-Josée Bernard rappelle que les derniers investissements engagés au Bioparc datent de 2017.