Le gouvernement Ford élargit les frontières d’Ottawa

Le ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario a utilisé ses pouvoirs pour élargir les limites urbaines de la ville d'Ottawa de 654 hectares la semaine dernière. Il a inclus des champs agricoles et des terres près d'une carrière que le personnel avait précédemment choisi d'éviter.

Bien que tous les hectares ne soient pas développables, les ajouts du ministre Steve Clark - publiés le 4 novembre et non susceptibles d'appel - ont augmenté d'environ 50 % l'expansion urbaine de 1 281 hectares qui avait été approuvée par le conseil municipal en mai 2020.

Cela va créer plus d'étalement urbain. Cela va coûter cher aux contribuables , a déclaré le maire Jim Watson aux journalistes après sa dernière réunion du conseil mercredi dernier.

Le maire d'Ottawa, qui ne se représente pas aux élections, quittera son poste dans les prochains jours (archives). Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

M. Watson a reproché à la province d'avoir approuvé le plan officiel de la ville sans consultation, à huis clos et après les élections municipales du 24 octobre, alors qu'elle l'avait reçu il y a près d'un an.

La Ville d'Ottawa a recueilli les commentaires de la communauté pendant de nombreux mois en 2020 et 2021. M. Watson a déclaré que lorsqu'il était ministre des Affaires municipales avant 2010, les plans officiels faisaient l'objet de modifications mineures et non de changements massifs .

Que puis-je dire de plus, si ce n'est une profonde déception que la province traite sa deuxième plus grande ville de cette manière paternaliste , a déclaré M. Watson.

Plusieurs centaines d'hectares non recommandés

Le gouvernement Ford, en revanche, s'est efforcé de stimuler l'offre de logements de manière agressive, tout en s'engageant à rendre les logements plus abordables. Il a assigné à Ottawa un objectif de 151 000 logements supplémentaires en une décennie, soit le double de ce dont Ottawa avait prévu avoir besoin.

L'attachée de presse du ministre Clark, Victoria Podbielski, a souligné dans une déclaration que tous les ordres de gouvernement doivent se préparer à la croissance démographique, surtout que le gouvernement fédéral vise 1,5 million de nouveaux immigrants d'ici 2025.

« Les plans officiels sont parmi les outils les plus importants que les municipalités et la province utilisent en partenariat pour se préparer à la croissance future et aux besoins en logement. C'est pourquoi, après un examen attentif, la ministre a pris les mesures nécessaires pour tenir compte de cette croissance importante et permettre la construction d'un plus grand nombre de logements dont on a désespérément besoin. » — Une citation de Victoria Podbielski, attachée de presse du ministre des Affaires municipales et du logement de l'Ontario, Steve Clark

L'avis officiel d'approbation du ministre Clark comprenait une carte qui montrait que les plus grands ajouts à la limite urbaine étaient situés au nord de Kanata, à l'ouest de Findlay Creek, et dans une zone rurale près de Riverside Sud, à proximité de la future station de train léger de Bowesville.

Les conseillers avaient discuté des choix parcelle par parcelle au cours de l'hiver 2021, et le personnel de la ville a déjà informé le conseil sur la façon dont ils ont été notés - en utilisant des critères comme leur proximité aux canalisations et aux transports en commun.

Les parcelles en rouge sont celles qui ont été ajoutées par le gouvernement Ford. Photo : Gracieuseté Ville d'Ottawa

Les communautés rurales devraient s'inquiéter, selon un conseiller municipal

Le conseiller Scott Moffatt, qui co-préside le Comité de l'urbanisme et qui termine son mandat au Conseil lundi, n'a pas été surpris que la province élargisse les limites urbaines, étant donné que ses objectifs en matière de construction résidentielle dépassent de loin ceux de la ville.

Les terres de South March étaient des proies faciles pour le gouvernement, a-t-il dit. Mais M. Moffatt défend depuis longtemps la protection des terres agricoles de première qualité et il est beaucoup plus préoccupé par le fait que le gouvernement ait choisi d'ajouter ces 37 hectares à Orléans.

M. Moffatt dit qu'il aurait préféré que le gouvernement voie d'abord comment les politiques d'intensification prévues dans le projet de loi 23 pourraient stimuler l'offre de logements - il a l'intention de permettre les triplex sur chaque lot résidentiel, par exemple - avant d'étendre les banlieues.

Scott Moffatt défend depuis longtemps la protection des terres agricoles de première qualité (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

En faisant les deux en même temps, il y a moins d'incitation à atteindre l'objectif de la ville de construire densément là où les services existent déjà, soutient-il.

Le message que cela envoie est que nous pouvons simplement continuer à nous étendre. Et cela devrait préoccuper les communautés rurales. Cela devrait préoccuper la communauté agricole , poursuit M. Moffatt.

Ottawa n'est pas seule, cependant. Le gouvernement provincial a également approuvé le plan officiel de la ville de Hamilton le même jour que celui d'Ottawa - et y a également ajouté 2 200 hectares, même si le conseil avait voté pour loger toute sa population future par intensification et pour maintenir la ligne urbaine-rurale existante.

Le 4 novembre également, le gouvernement Ford a publié une proposition visant à construire 50 000 logements sur des parcelles de la Ceinture de verdure dans la région de Toronto, après avoir précédemment promis de ne pas ouvrir ces terres au développement.

En attendant, Jim Watson estime pour sa part qu'il appartiendra au nouveau conseil municipal d'Ottawa d'être énergique et de repousser certaines des choses que la province essaie de nous imposer .

Avec les informations de Kate Porter, CBC News