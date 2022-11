Tempête Nicole : plus de 13 000 clients privés d’électricité en N.-É.

Nova Scotia Power signale plusieurs pannes d’électricité en Nouvelle-Écosse samedi, alors que les restes de la tempête Nicole ont frappé la région avec de fortes pluies et des vents violents.

Nova Scotia Power a annoncé à 9 h 15 qu’il y a 38 pannes actives, laissant 13 190 maisons et entreprises sans électricité.

Dans la région de Halifax, plus de 9300 clients sont privés d’électricité en raison de 12 pannes.

Un porte-parole de Nova Scotia Power a indiqué que la cause des pannes à Halifax fait l’objet d’une enquête et qu’aucune autre information n’est disponible pour le moment.

La deuxième zone la plus touchée est celle du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton.

Nova Scotia Power affirme que plus de 2700 clients sont privés d’électricité dans cette région. La cause a été déterminée comme étant les vents violents et la pluie.

De plus petites zones de panne sont signalées dans la province. Dans la région de Port Hawkesbury, plus de 350 clients sont privés d’électricité, et à Yarmouth, près de 300 clients sont touchés.