Le corps d’un homme de 23 ans retrouvé sur le boulevard Arthabaska Ouest à Victoriaville

Comme les circonstances sont nébuleuses, c'est la division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec qui a été mandatée pour faire la lumière sur cet événement , indique le sergent Hugues Beaulieu de la Sûreté du Québec.

Le décès de l'homme de 23 ans a été constaté après son transfert à l'hôpital.

Des reconstitutionnistes en enquête-collision se sont déplacés sur les lieux.

Pour le moment, aucun avis de recherche n'a été lancé par les policiers afin de retrouver une personne qui aurait possiblement pris la fuite.