Climat : 200 entreprises veulent faire pression sur les gouvernements

L'appel a été signé par 200 entreprises (Bayer, EDF, H&M, IKEA, Microsoft, Nestlé, Saint-Gobain, Unilever, Volvo...), dont certaines issues de secteurs pointés pour leur impact environnemental négatif, ainsi que par des institutions comme la Chambre de commerce internationale.

Nous avons besoin que les gouvernements, à commencer par les économies les plus avancées du monde, maintiennent leur engagement à limiter le réchauffement à 1,5 °C et à agir rapidement pour le mettre en œuvre , dit cette déclaration.

C'est une initiative importante qui souligne que nous devons considérer 1,5 °C non comme un objectif ou quelque chose de vague, mais comme la limite pour un monde vivable , a déclaré devant des journalistes l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson, qui dirige les Sages , un groupe fondé par Nelson Mandela et qui réunit d'anciens responsables œuvrant pour la paix dans le monde.

Relever les ambitions nationales

L'Accord de Paris de 2015 vise à limiter le réchauffement planétaire bien en deçà de 2 °C, et si possible 1,5 °C, de plus par rapport à l'ère préindustrielle.

Cela s'adresse aux gouvernements, ceux ici à la COP qui n'ont pas encore relevé leurs ambitions nationales comme ils l'avaient promis à Glasgow, et en particulier le G20, qui va se réunir la semaine prochaine à Bali, a expliqué Mary Robinson.

Il est vraiment, vraiment important que les gouvernements commencent à prendre au sérieux leurs responsabilités pour diviser par deux les émissions mondiales d'ici 2030, alors qu'elles augmentent. C'est de la folie! s'est-elle exclamée.

María Mendiluce, directrice générale de la coalition d'entreprises engagées en faveur du climat We Mean Business , a souligné qu'il était important de conserver un objectif clair de 1,5 °C pour orienter le monde des affaires.