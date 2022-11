La saison des marchés de Noël lancée au Témiscamingue

L'événement se tient pour la troisième année dans un contexte où les mesures sanitaires sont levées.

Des producteurs, agrotransformateurs et des artisans seront installés dans les locaux du Club d'âge d'or et dans l'installation du marché public.

Le nombre d'exposants est en hausse cette année, puisqu'en 2021, il y avait 13 participants seulement.

Un engouement qui réjouit le président de l'Association de la route gourmande du Témiscamingue et coordonnateur du marché, Richard Dessureault.

Pour plusieurs entreprises, c'est le dernier marché de la saison ici à Ville-Marie, le marché de Noël. Donc ça permet de terminer leur saison, c'est important pour eux, d'avoir une belle participation et d'avoir l'appui de la population. Et pour la population, ce qui est intéressant, c'est déjà de commencer à préparer les commandes pour Noël, de préparer les achats de Noël avec les producteurs, avec les transformateurs et avec les artisans , dit-il.

Et comme c'est très diversifié et nous ne sommes pas nécessairement en compétition avec les autres marchés, nous on peut être unique dans notre marché de Noël, ce qui permet d'avoir des nouveautés si on peut dire ou des choses différentes par rapport aux autres marchés, ajoute le responsable.

C'est le premier marché de Noël à se tenir dans la région.

D'autres suivront notamment à Lorrainville, Rouyn-Noranda ou encore Val-d'Or et Amos.

Richard Dessureault croit que les événements sont très complémentaires.

Nous sommes le premier de la saison, le premier marché public qui ouvre le bal. Et je trouve ça bien. On se positionne bien, puis on essaie de ne pas faire de cannibalisme par rapport à nos amis, dans les autres marchés de la région et même par rapport au Témiscamingue. Donc très peu d'entreprises choisiront un marché par rapport à une autre. S'il y a lieu, ils vont aller à plusieurs marchés, mais il n'y aura pas de pertes pour personne , assure Richard Dessureault.

Les conditions météorologiques limitent les capacités des organisateurs à tenir des activités à l'extérieur.