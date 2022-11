6 000 jeunes arbres plantés à Ottawa : les cicatrices du derecho se résorbent

Environ 6 000 jeunes arbres à hauteur de genou ont été plantés à la demande de la ville au cours des deux dernières semaines sur cinq sites particulièrement ravagés par la tempête. (Les arbres sont plantés deux fois par an à Ottawa : au printemps et à l'automne).

Bien que l'on s'attende à ce que les arbres poussent d'eux-mêmes à partir des graines dans le sol, le fait de planter des arbres maintenant fournira un étage supérieur pour réduire le mouvement des espèces envahissantes dans ces zones et apportera des espèces souhaitables à un rythme beaucoup plus rapide . C’est du moins ce qu’a écrit Tracey-Lee Schwets, qui travaille à la gestion des forêts pour la ville, dans une déclaration envoyée par courriel.

Les travaux de reboisement ont commencé dans une grande parcelle de Hazeldean Woods à Kanata. Les arbres abîmés ont été mis en paillis par des équipes forestières, un grand nombre d'entre eux ayant été renversés le 21 mai dernier.

Ce jour-là, dans toute la ville, des vents correspondant aux tornades EF0, EF1 et EF2 ont brisé et déraciné des milliers d'arbres. Une image plus claire des dommages subis par le couvert forestier d'Ottawa apparaîtra après une évaluation majeure qui, par coïncidence, a commencé en été, quelques semaines seulement après la tempête.

Le derecho du mois de mai 2022 a causé d'importants dommages dans la canopée d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Kristy Nease

La plupart des jeunes arbres - 3 500 - ont été plantés dans le boisé Hazeldean, et 1 300 autres dans le parc voisin Deevy Pines. Toujours dans l'ouest d'Ottawa, les parcs JJ Clarke et Brian Parsons ont reçu respectivement 275 et 75 arbres.

Le parc Windsor, près de l'aéroport d'Ottawa, a pour sa part reçu 850 arbres.

Au total, 17 espèces indigènes sont représentées, dont l'érable à sucre, le sapin baumier, l'érable rouge, l'épinette blanche et le chêne rouge, a précisé Mme Schwets.

Le directeur régional de l'entreprise Brinkman Reforestation Ltd., Mike Hayes, soutient que tous les arbres sont maintenant dans le sol et qu'un produit antiparasitaire organique et non toxique sera appliqué aux jeunes arbres une deuxième fois la semaine prochaine.

D'autres travaux en perspective

Dans une note adressée au conseil municipal au début du mois d'octobre, la ville a indiqué qu'elle prévoyait d'autres travaux de reboisement dans la capitale l'année prochaine.

Le département des services forestiers a dépensé plus de 19 millions de dollars en 2021, effectuant des travaux tels que l'inspection et l'élagage des arbres appartenant à la ville, la plantation de nouveaux arbres sur les propriétés de la ville et plus encore.

Cette année-là, la ville a également attribué des contrats d'une valeur de plus de 9 millions de dollars à six entreprises pour fournir et livrer des arbres et des arbustes, les planter, enlever les souches, arroser les arbres et traiter les frênes contre l'agrile du frêne.

En septembre, la ville a annoncé que le derecho devrait coûter environ 50 millions de dollars d'ici la fin de l'année.

Avec les informations de Kristy Nease, CBC News