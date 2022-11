Climat : nouvelles initiatives pour mieux détecter et réduire les émissions de méthane

L' ONU a ainsi annoncé un nouveau programme par satellite, baptisé Methane alert and response system [ou système d'alerte et de réponse au méthane en français] (MARS), à l'occasion de cette grande conférence internationale sur le climat qui se tient à Charm el-Cheikh en Égypte.

Il s'agira du premier système mondial et public capable de lier de manière transparente la détection de méthane à un processus de notification , explique l'agence onusienne de l'environnement.

Concrètement, les satellites pourront identifier de grosses fuites de ce gaz et les gouvernements et entreprises seront aussitôt prévenus pour pouvoir agir rapidement. Ces derniers pourront aussi bénéficier de conseils sur la manière de résoudre le problème.

Le méthane (CH 4 ) a un pouvoir réchauffant 80 fois plus puissant que le CO 2 sur une période de 20 ans et les scientifiques estiment qu'il est responsable d'au moins un quart du réchauffement climatique actuel.

Mais sa durée de vie dans l'atmosphère est beaucoup plus courte que celle du CO 2 – 12 ans contre plusieurs siècles– si bien que réduire ses émissions pourrait permettre d'obtenir des résultats rapidement.

Environ la moitié des émissions de méthane est liée à l'activité humaine, en particulier l'industrie pétrogazière et l'agriculture.

À la COP26 de Glasgow l'an dernier, des pays s'étaient engagés volontairement à réduire les émissions de ce gaz d'au moins 30 % d'ici 2030, ce qui doit éviter 0,2°C de réchauffement à l'horizon 2050.

L'engagement, signé à ce jour par 130 pays, inclut notamment les États-Unis et l'Union européenne, mais pas la Russie ou la Chine.

Cela peut être notre meilleure chance de rester à portée de notre objectif de 1,5°C , a dit le président américain Joe Biden dans un discours lors d'une brève visite à la COP27.

Nouveau projet américain

Les États-Unis – plus gros producteurs de brut et de gaz au monde – ont à cette occasion dévoilé un nouveau projet de réglementation pour réduire leurs émissions.

Les producteurs américains seraient ainsi soumis à des normes plus strictes en matière de méthane, a indiqué l'agence américaine de l'environnement (EPA).

Selon ce nouveau projet de réglementation, tous les puits seront surveillés de manière routinière à la recherche de fuites et les super émetteurs seront aussi obligés de répondre en cas de fuite détectée par des observateurs crédibles .

Rachel Cleetus, de l' ONG américaine Union of Concerned Scientists, a salué une étape importante et demandé que l'administration Biden la finalise rapidement et mette strictement en place les limites les plus fortes possibles sur la pollution au méthane .

Selon un nouvel outil de suivi des émissions de gaz à effet de serre présenté mercredi à la COP27, le bassin permien, épicentre américain de la production d'hydrocarbures de schiste à cheval entre le Texas et le Nouveau-Mexique, est le plus gros site producteur de gaz à effet de serre au monde.

Déclaration commune

Les États-Unis et l'Union européenne ont aussi dévoilé une déclaration commune de pays importateurs et producteurs d'énergies fossiles (Canada, États-Unis, Japon, Norvège, Royaume-Uni, Singapour, Union européenne) pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre.

Les partenaires veulent aussi réduire leurs émissions de CO 2 et minimiser le torchage (qui consiste à brûler du gaz sur les sites de production).

Ces pays vont soutenir un renforcement des politiques, la coopération sur la mesure du méthane, et l'engagement des secteurs public et privé pour atteindre ces buts , soutient la présidence américaine.

En agissant rapidement sur le méthane, nous pouvons avoir un impact substantiel pour limiter la hausse de la température mondiale dans les prochaines décennies , a souligné Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne.