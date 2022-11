Soccer : le Rouge et Or en finale du championnat canadien

L’équipe féminine de soccer du Rouge et Or a dominé les Capers de l’Université du Cap-Breton, vendredi soir, en demi-finale du championnat canadien, en route vers une convaincante victoire de 2-0. Résultat, les favorites de la foule joueront pour le titre national devant leurs partisans, dimanche, contre nul autre que les Carabins.

Au lendemain d’une victoire émotive en tir de barrage contre les Thunderbirds de la Colombie-Britannique, les joueuses de l'entraîneur David Desloges ont rapidement pris le contrôle du match face aux Capers.

Dès la 26e minute, une montée à l’emporte-pièce de Daphnée Blouin s’est soldée par un superbe but de l’attaquante du Rouge et Or. L’équipe n’a jamais vraiment été inquiétée par la suite, bien qu’il a fallu attendre la 70e minute pour que Mathilde Rousseau double l’avance des siennes.

Le déclic offensif

Hier, c’était vraiment un match haut en émotion. C’était difficile de revenir sur terre et se concentrer sur le nouveau défi auquel on faisait face aujourd’hui, mais je pense qu’on a bien géré ça , s’est réjoui Rousseau après la victoire.

Après une petite léthargie offensive en fin de saison, l’offensive du Rouge et Or a visiblement retrouvé ses repères au bon moment. David Desloges n’est pas surpris. Vu la qualité du jeu de son équipe, ce n’était qu’une question de temps avant de recommencer à trouver le fond du filet.

Je pense que cette petite période en fin d’année où ça a été plus difficile de marquer, ça fait en sorte que durant le championnat, les filles ont encore plus d’énergie et d’envie quand elles approchent du but , a pointé l'entraîneur.

Un autre Québec-Montréal

Au lendemain de la Coupe Dunsmore au football entre le Rouge et Or et les Carabins, les deux universités s’affronteront donc sur le même terrain au soccer, dimanche après-midi, en finale du championnat canadien.

On les a déjà affrontées trois fois cette année et ça a été de gros matchs. Ça va être de gérer nos émotions, mais c’est un match accessible pour nous et on est vraiment motivées , lance Mathilde Rousseau.

Après deux victoires contre Montréal en saison régulière, le Rouge et Or avait été surpris par ses rivales en finale provinciale, la semaine dernière. La finale nationale prendra donc des allures de match revanche.

Blessée lors du match contre les Thunderbirds, Léa-Jeanne Fortier n’a pas joué pour le Rouge et Or contre les Capers. Elle serait toutefois embarquée en fin de rencontre si le match l’avait exigé, a précisé David Desloges au sujet de la meilleure marqueuse de l’équipe. Tout indique qu’elle sera du onze partant dimanche.