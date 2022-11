Marilyne Léonard, guidée par son désir d’indépendance

Marilyne Léonard n’avait que 15 ans lorsqu’elle a fait son entrée dans le milieu de la musique en participant à La Voix. Six ans plus tard, l’artiste de la Rive-Sud a maintenant acquis l’expérience nécessaire pour se laisser porter par son instinct.

Participer à un concours télévisé n’est pas toujours gage de succès pour les artistes. Pour Marilyne Léonard, sa présence à l’émission dominicale était surtout une opportunité en or de se faire ouvrir les portes de l’industrie musicale québécoise.

Je ne voulais pas nécessairement gagner, je voulais juste me faire des contacts et entrer dans l’industrie de cette façon-là , explique l’artiste au micro de Catherine Pogonat.

Force est d’admettre que Marilyne Léonard a gagné son pari. En plus d’atteindre les quarts de finale du concours de chant — elle avait notamment charmé les juges et le public avec une reprise d’Alice de Philippe Brach —, la Québécoise a rencontré sa gérante et a établi les bases d’une carrière florissante.

En 2021, elle a été recrutée par Audiogram, une des maisons de disques les mieux établies au Québec. Ses chansons Bateaux et Honey, sorties quelques mois plus tard, ont été des succès populaires. Elle a depuis collaboré avec plusieurs artistes de renom tels que Clay and Friends, Jay Scøtt et Ariane Moffatt.

Son jeune talent lui aura même valu un sympathique clin d'œil de l’animateur Louis-José Houde lors du dernier gala de l’ADISQ.

Miser sur l'authenticité

L’écriture très personnelle de Marilyne Léonard, qui rappelle parfois un journal intime, est mise en valeur par sa voix désinvolte et un style musical qui mélange plusieurs influences (pop, rock, hip-hop, soul). L’authenticité est au cœur de sa démarche artistique, rappelle-t-elle.

Celle qui joue de plusieurs instruments, dont la guitare et le piano, est très proche de son public, notamment par la voie des réseaux sociaux qu’elle utilise comme laboratoire créatif.

Chaque fois que je suis le plus authentique, c’est quand j’ai écrit des trucs que j’ai vécus. Je pense que c’est ça qui fait la beauté de mes chansons. Quand les gens écoutent mes chansons, ils trouvent que je suis vraie, ce qui m’aide à créer un lien avec eux , confie-t-elle.

Être indépendante artistiquement

Maintenant âgée de 21 ans et avec quelques années d’expérience derrière elle, Marilyne Léonard avoue ressentir un fort désir de faire les choses à sa manière.

On dirait que je commence à réaliser que j’entre dans ce monde-là. J’aime ça, je me dis que je dois me faire confiance et me fier à mon instinct , explique-t-elle.

« Il y a personne d’autre au monde qui peut aussi bien me comprendre que moi-même. Le fait d’avoir le contrôle sur la direction que prend l’album, pour moi, c’est primordial dans l’art que je fais. » — Une citation de Marilyne Léonard

Cette philosophie, elle l’a appliquée à Vie d’ange, son mixtape sorti en mai dernier. La chanteuse a travaillé de près avec le réalisateur Emmanuel Éthier (Peter Peter, Pierre Lapointe, P'tit Belliveau), en plus de coréaliser certains morceaux avec Marc Bell (Lauryn Hill, The Fugees, Kroy). Un album hétéroclite qui rassemble des chansons écrites à différents moments de sa vie.

Ce n’est pas la même direction artistique sur toutes les chansons. Ça fait qu’elles ont toutes pris des directions différentes, ce qui est vraiment cool parce que quand j’écoute l’album, je trouve qu’on peut différencier chaque chanson.

Pour son nouvel extrait C’est ma lady, paru en octobre, Marilyne Léonard a décidé d’aller ailleurs dans la création.

Avant, sur l’album Vie d’ange, j’étais plus dans des structures a-b-a-b, couplet-refrain-couplet-refrain, des structures plus classiques et pop. Là, j’ai essayé d’expérimenter autre chose avec cette chanson-là, c’est quand même catchy, quand même pop, je vais dans le rock.

Rendu au bridge, il y a un changement de tempo complet, j’ai trouvé ça cool d’expérimenter ça. Pour la suite, j’aimerais aller dans des chansons comme ça, où la rythmique change, les arrangements changent. J’ai vraiment eu du plaisir à le faire dans la chanson C’est ma lady.

Nommée aux prix GAMIQ (Gala alternatif de la musique indépendante du Québec) dans la catégorie EP pop de l’année, Marilyne Léonard s’envolera dans quelques jours pour une série de spectacles en France.

Le projet l’emballe, mais il ne faut pas croire qu’elle part à la conquête de l'Europe pour autant.

J’ai vraiment un fort sentiment d’appartenance pour le Québec, je me vois vraiment construire quelque chose ici avant de vouloir m’épanouir à l’extérieur, nuance-t-elle. Il y a quelque chose dans la culture québécoise qui me ressemble à 100 %. Mais c’est certain que si je peux voyager avec ma musique un jour, ça me comblerait.