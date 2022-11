Un ranch albertain veut soutenir les vétérans et les premiers répondants

Un groupe de bénévoles opère, depuis près de deux ans, un ranch albertain dont la mission est de soutenir les vétérans et premiers répondants canadiens. Depuis l’ouverture, des dizaines de personnes y ont campé, chassé, chanté, pleuré et raconté des histoires.

Le Hoggin Alberta Veterans Ranch occupe une propriété de près de 60 hectares des environs de Caroline, en Alberta.

L’oeuvre est le fruit du travail de Ray McKay, d’Allan Reid et de la Banque alimentaire des vétérans de Calgary, qui ont loué la propriété pendant un certain temps, avant de l’acheter, en février.

Avec l’aide financière d’Anciens combattants Canada, de dons de la population et d’un groupe de volontaires, les responsables ont bâti et équipé des chalets et installé des bancs sur la propriété.

Trouver une famille

Le vétéran Travis Caillou est de ceux qui profitent régulièrement des installations. À 60 ans, il aime s’asseoir près du feu, prendre une bière et raconter des histoires dans une ambiance qui lui rappelle son temps dans l’armée.

Dans l’armée, on mange, on dort et on va au front ensemble. On fait tout ensemble. C’est notre famille , raconte celui qui a servi dans le Régiment d’infanterie légère Princess Patricia et dans le Corps du génie électrique et mécanique royal canadien.

Si ses 10 ans dans l’armée l’ont marqué, ce sont ses missions comme pompier volontaire en Colombie-Britannique qui le hantent encore aujourd’hui. Nous avons tous des démons qui nous hantent , explique-t-il.

« Ils ne nous quittent jamais. Chaque fois qu’on ferme les yeux, tout nous revient en tête : les odeurs, les sons, tout. » — Une citation de Travis Caillou, vétéran et ancien pompier volontaire

Le ranch lui permet de s’ouvrir et de raconter ce qu’il a vécu en compagnie d’autres personnes qui ont eu des expériences similaires, dans un environnement où tout le monde se sent en sécurité et accepté, note-t-il.

Le Hoggin Alberta Veterans Ranch est géré par des bénévoles, principalement de Calgary, dont la plupart sont des civils. La nourriture et l’hébergement sont fournis gratuitement aux vétérans, aux premiers répondants et à leurs familles.

Avec les informations de Colleen Underwood