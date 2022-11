Une collision contre un arbre fait deux morts dans un sentier à Saint-Ambroise

Deux hommes de 36 et 40 ans de Saint-Ambroise ont perdu la vie lorsque leur camionnette a percuté un arbre à haute vitesse dans un sentier entre les rues Simard et des Mélèzes, à Saint-Ambroise.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) se sont rendus sur place vendredi après-midi.

Vers 13 h 45, les policiers ont été appelés à se rendre dans un sentier situé entre la rue Simard et la rue des Mélèzes à Saint-Ambroise pour un véhicule qui aurait fait une sortie de route , a d’abord indiqué en fin de soirée le porte-parole de la SQ , Stéphane Tremblay.

Il ne pouvait dire à quand remontait la collision.

Le sentier est situé de façon perpendiculaire entre les deux rues, dans un secteur aux portions agricoles et boisées.

Sur les lieux, les policiers ont constaté la présence de deux occupants dans le véhicule qui étaient inconscients. Le décès du conducteur a été constaté sur place. On parle d’un homme de 36 ans de Saint-Ambroise. Le passager, un homme de 40 ans également de Saint-Ambroise, a été transporté à l’hôpital où malheureusement son décès a été constaté , a-t-il poursuivi.

La camionnette était très endommagée. Le porte-parole a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un modèle modifié utilisé pour faire du hors-route.

Un policier formé en enquête collision s’est déplacé sur les lieux de l’événement pour enquêter sur les causes et circonstances de cette collision. On sait déjà que la vitesse aurait joué un rôle dans cette embardée , a-t-il conclu.

C’est un passant qui a alerté les policiers.

L’identité des victimes devrait être dévoilée samedi.