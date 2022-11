L’hôpital pour enfants SickKids de Toronto réduit ses chirurgies

Dans un communiqué publié vendredi, l'hôpital déclare qu’il n'a pas le choix, car ses unités de soins intensifs sont au-delà de 127 % de capacité depuis plusieurs jours.

L’établissement affirme qu'il soigne certains patients en soins intensifs dans d'autres services, et que plus de la moitié des patients en unité de soins intensifs sont actuellement sous ventilateur.

L'hôpital assure également qu'il travaille très dur pour aider les autres hôpitaux de la province à soigner virtuellement les enfants qui auraient dû recevoir des soins à l'hôpital SickKids.

Les hôpitaux pédiatriques de l'Ontario ont été submergés le mois dernier, en grande partie à cause de la grippe et du virus respiratoire syncytial qui ont frappé un mois plus tôt que d'habitude.

Le Dr Ronald Cohn, président-directeur général de l'hôpital SickKids, soutient que malgré les réductions chirurgicales son établissement continue d'offrir un service de soin exceptionnel.

Cette décision n'a pas été prise à la légère , dit-il.

La réduction de l'activité chirurgicale nous permettra de soutenir des services dans l'hôpital qui ont besoin d'aide pour gérer le nombre croissant de patients, notamment dans les unités de soins intensifs, en médecine pédiatrique et dans les services d’urgences.

Le Dr Ronald Cohn ajoute que le personnel de l'hôpital va au-delà des attentes, faisant du mieux qu'il peut pour les patients et les familles, et les uns pour les autres, pendant cette période difficile.

Plus tôt cette semaine, l’Hôpital pour enfants de l'est de l'Ontario à Ottawa a ouvert une deuxième unité de soins intensifs pour faire face à un problème de surtension majeure sans précédent.

L’établissement a annulé des chirurgies non urgentes et redéployé du personnel pour répondre à la demande. Des situations similaires affectent les enfants de l'hôpital d'Hamilton.

