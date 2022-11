Kevin Mital, le meilleur du football universitaire québécois

Après une saison record, Kevin Mital a été récompensé du titre de joueur par excellence du football universitaire québécois vendredi après-midi. Mais à la veille du match de la Coupe Dunsmore, le receveur vedette du Rouge et Or n’avait pas grand-chose à cirer des distinctions individuelles.

Je vais le répéter et le répéter, moi je ne veux pas six trophées sur ma tablette, je veux une bague dans mon doigt. Ce trophée-là ne veut rien dire sans une victoire demain , a lancé le Montréalais au sujet du match Rouge et Or–Carabins de samedi après-midi.

Impassible au moment de recevoir le trophée Jeff-Russell, Mital s’est empressé de rappeler que son coéquipier Arnaud Desjardins aurait également mérité le titre de joueur par excellence. On savait que ce trophée-là allait rester dans la famille, après c’était un choix qui n’était pas entre nos mains , a-t-il expliqué.

C'est avec la barbe fraîchement teinte en rouge que Kevin Mital a accepté le trophée Jeff-Russell, vendredi. Photo : Rouge et Or

Avouant que choisir entre ses deux joueurs avait été déchirant, Glen Constantin n’a toutefois pas tari d’éloges envers Kevin Mital.

Quand il m’a annoncé qu’il quittait l’Université Syracuse pour se joindre à notre équipe, je savais qu’il allait dominer. Il a dominé partout où il est passé. Mais ce qui m’impressionne, c’est l’aisance avec laquelle il le fait. Des fois, ç'a même l’air trop facile , a vanté l'entraîneur-chef.

L'éclosion de Dumoulin-Duguay

Si le nom de Kevin Mital est bien connu des partisans du Rouge et Or, celui de Nathaniel Dumoulin-Duguay l’est beaucoup moins.

Produit des Pionniers de Rimouski en troisième division collégiale, le bloqueur n’avait obtenu qu’un départ à sa première saison universitaire, l’automne dernier. Son brio cette saison lui a toutefois valu le titre de joueur de ligne de l’année dans la province. Je n’aurais jamais pu m’imaginer gagner ce prix-là en début de saison. Je n’ai pas de mots , a avoué Dumoulin-Duguay.

Nathaniel Dumoulin-Duguay a été nommé joueur de ligne par excellence de la saison 2022. Photo : Rouge et Or

Glen Constantin était toutefois moins surpris des succès de son protégé. On le savait spécial. Son entraîneur à Rimouski nous l’avait fortement recommandé. Il joue avec une vitesse et une violence impressionnante , a décrit le pilote du Rouge et Or, disant s’attendre à ce que Dumoulin-Duguay reçoive le même honneur à l’échelle canadienne.

Lui-même nommé entraîneur de l’année au Québec pour la dixième fois, Constantin avait la tête à la finale provinciale de samedi. C’est la neuvième saison consécutive que le Rouge et Or et les Carabins croiseront le fer en Coupe Dunsmore.

Un autre Rouge et Or-Carabins

En quête d’un premier titre depuis 2018, les Lavallois arriveront certainement plus en confiance que la saison dernière, forts de l’avantage du terrain. La victoire de 22-3 contre ces mêmes Carabins en octobre, au stade Telus, a mis l’équipe en confiance.

C’est sûr que c’est un poids de moins. On voulait briser la séquence de cinq défaites contre eux avant la Coupe Dunsmore. Là, ça va être de le refaire , annonce Kevin Mital.

L'entraîneur-chef des Carabins, Marco Iadeluca. Photo : Carabins de l'Université de Montréal / James Hajjar

En panne sèche en fin de saison, l’offensive des Carabins a montré des signes de vie en demi-finale québécoise contre le Vert et Or, la fin de semaine dernière. Le retour au jeu du receveur étoile Hassan Dosso n’y est pas étranger.

On est très heureux d’avoir notre receveur numéro 1 de retour , lance l’entraîneur-chef des Carabins, Marco Iadeluca. Mais Dosso n’est pas le seul joueur blessé qui a réintégré l’alignement de l’équipe dans les dernières semaines, précise-t-il. On est une équipe complètement différente que la dernière fois qu’on est venu ici.

Le Rouge et Or et les Carabins ont rendez samedi à 14 h au stade Telus.