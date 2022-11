Les Vancouvérois se souviennent de ceux qui se sont battus pour la paix

C’est notamment le cas d’Andrew White et de sa famille, qui se sont joints aux centaines de personnes présentes au carré Victoria, à Vancouver. Il y était notamment pour souligner l’apport de son grand-père à l’effort de guerre, lors de la Deuxième Guerre mondiale.

Il est l’un de ceux qui sont revenus, mais en revenant, il avait changé , raconte Andrew White. En assistant à la cérémonie du carré Victoria, il espère inculquer l’esprit de sacrifice pour la paix à ses descendants.

Dans une déclaration écrite, le premier ministre John Horgan déplore l’incertitude mondiale dans laquelle la Russie a plongé le monde en envahissant l’Ukraine. Il rappelle que le jour du Souvenir est l’occasion de réfléchir aux horreurs et aux douleurs provoquées par la guerre.

À la mémoire de tous les vétérans

Dans la foule assemblée à Vancouver, Daniel Solomon profite de l’occasion pour se souvenir des membres de sa famille qui se sont battus pendant les deux grandes guerres et qui en sont revenus. Nous avons été chanceux, nous n’avons perdu personne , se réjouit-il.

Dan Wilson, lui, pense à tous ceux qui se sont sacrifiés pour servir leur pays. Il a grandi à Montgomery Place, une communauté de Saskatoon érigée pour les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale et, plus tard, de la guerre de Corée. Nous avons tous grandi en tant que fils et filles de vétérans et nous en sommes fiers , raconte-t-il.

La cérémonie de Vancouver a également souligné l’effort des vétérans autochtones.