À 98 ans, le vétéran Robert Chartrié partage ses souvenirs militaires

L’homme de 98 ans, qui participait vendredi à une cérémonie au centre pour vétérans de Sunnybrook, dans le nord-est de Toronto, est un homme à la bonne humeur contagieuse qui demeure très attaché à ses souvenirs militaires.

M. Chartré, qui est né à Lévis au Québec, a grandi dans une famille de 15 enfants et s’est engagé dans l'armée lorsqu’il avait une petite vingtaine d’années. À ce moment-là, sa ville natale traversait une période de difficulté économique à la suite de la Grande Dépression.

Après son enrôlement, le militaire a servi au régiment de la Chaudière, un régiment d’infanterie de l’Armée canadienne qui lui a laissé des souvenirs inoubliables, explique-t-il.

Ça a été vite, j’ai été au bureau de l’armée, tu donnes ton nom et ton adresse, et après ça ils m'ont donné l'uniforme. Et je me suis entraîné , se souvient-il.

L’ancien soldat raconte avoir été envoyé d’un camp à l'autre au Québec, avant son affectation en Angleterre. L'Angleterre, je n'ai pas aimé ça , à cause de la température, dit-il. C'est très humide en Angleterre .

Ensuite, j'ai fini mon entraînement en Hollande, dans les tranchées , se rappelle le vétéran, ajoutant qu’il fallait être calme, faire son travail, mais ne pas faire de bruit, pour ne pas montrer aux Allemands que tu étais aux alentours .

Après deux, trois, quatre mois en Hollande est venu le temps de l’Armistice, se rappelle-t-il. Dix jours plus tard, on a eu la nouvelle que la guerre était finie .

Après la guerre, Robert Chartré s'est installé à Toronto, où il a travaillé pour Postes Canada pendant 35 ans.

Aujourd’hui ma santé est bonne dit-il fièrement.

Avec les informations d'Olivier Mercure