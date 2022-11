Tempête Nicole : les Prince-Édouardiens doivent s’attendre à des pannes d’électricité

Le gouvernement de la province a publié hier une déclaration encourageant les résidents à se préparer aux rafales en dégageant les débris laissés dans le sillage de l’ouragan Fiona.

À la fin de septembre, Fiona a provoqué des pannes de courant généralisées dans tout le Canada atlantique. Elles ont duré jusqu'à 19 jours dans certaines parties de l'Île-du-Prince-Édouard.

La province affirme qu'en raison des arbres affaiblis près des lignes électriques, les résidents devraient se préparer à des pannes de courant lorsque Nicole frappera la région samedi.

Environnement Canada a publié une multitude de bulletins météorologiques spéciaux  (Nouvelle fenêtre) pour les quatre provinces de l'Atlantique, en raison du passage des restes de la tempête tropicale Nicole.

De fortes pluies

Le météorologue d'Environnement Canada Bob Robichaud affirme que Nicole est nettement plus douce que Fiona, mais qu'elle devrait causer de fortes pluies au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Le service météorologique national qualifie Nicole de tempête de type automnal .

La pluie forte commencera tôt samedi. Il pourrait tomber de 50 à 75 millimètres de pluie jusqu'en soirée dans le centre, le sud et le sud-est du Nouveau-Brunswick. À l''Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, on prévoit de 40 à 60 millimètres de pluie pendant la même période.

Dans un bulletin diffusé à 17 h 30, vendredi, Environnement Canada prévenait d'un risque de 100 millimètres de pluie sur le centre du Nouveau-Brunswick, l'extrême sud du Québec et les secteurs montagneux de Terre-Neuve.

Les niveaux d'eau élevés dans le nord du golfe du Saint-Laurent présentent un risque d'inondations mineures dans le nord-est du Nouveau-Brunswick et en Gaspésie. Un avertissement d'onde de tempête est en vigueur pour les secteurs le long du littoral nord de la Gaspésie et l'est de la baie des Chaleurs.

Les vents ne devraient pas être bien préoccupants , selon Environnement Canada, à l'exception de possibles rafales de 90 km/h dans la Péninsule acadienne et dans la région de Gaspé.

Terre-Neuve-et-Labrador pourrait recevoir de la pluie verglaçante ou de la neige entre samedi soir et dimanche matin.