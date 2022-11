Des retrouvailles pour le jour du Souvenir

J’étais en Afghanistan, c’est une cérémonie vraiment précieuse dans mon cœur , mentionne une vétérane, Louise Maziarski.

Cette cérémonie revêt un caractère particulier pour Louise et deux autres vétéranes de l’armée canadienne, qui se sont retrouvées, 48 ans après leur rencontre au cours d’entraînement de base.

Louise Maziarski, Thérèse Michaud et Johanne Thibault ont effectué leur entraînement de base à la base Chilliwack, en Colombie-Britannique, en 1974.

Après la cérémonie, les trois amies se sont rendues au local de la Légion pour y évoquer des souvenirs.

On se revoit maintenant comme si c’était hier, c’est extraordinaire , affirme Johanne Thibault.

Du trio, c’est Louise Maziarski qui a travaillé le plus longtemps pour les Forces armées canadiennes, elle y a fait une carrière de 39 ans.

C’est une fierté d’avoir servi notre Canada, mais c’est une journée de rappel, on se souvient de tous ceux qui ont perdu la vie, et de tous ceux qui sont revenus , mentionne Louise Maziarski.

Plusieurs civils ont participé à la cérémonie pour rendre hommage aux militaires. On est chanceux de vivre dans un pays libre, protégé, et ces soldats-là, ces femmes, ces hommes, ils ont assuré une liberté et continuent, on leur lève notre chapeau , souligne un citoyen.

D’après le reportage de Guylaine Charette