Le SPS en opération pour réprimer l’usage du cellulaire au volant

L’Opération nationale concertée sur la distraction au volant est en cours dans l’ensemble de la province, jusqu’au 17 novembre, le thème, Au volant, pensez à conduire .

La distraction comprend bien entendu le téléphone cellulaire, mais aussi le port d’écouteurs, ainsi que les objets ou animaux qui obstruent la vue.

À Sherbrooke, les policiers attendent à proximité des feux de circulation, et quand le feu passe au rouge, ils vérifient que les conducteurs ne tiennent pas leur téléphone en main.

Concernant l’utilisation du cellulaire au volant, le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Benoît Pellerin, souligne qu’il est permis de l’utiliser sur un socle solide pour une manœuvre simple et rapide, comme recentrer la carte du GPS .

Mais ce n'est pas entrer une adresse complète, ajoute le porte-parole. Entrer une adresse complète, ce n'est pas permis, même si vous êtes à l'arrêt à une intersection.

Des chiffres qui parlent

Si le règlement est sévère et les contraventions salées, c’est parce que chaque année, en moyenne, de 2016 à 2020, la distraction au volant a causé 125 décès, a blessé gravement 560 personnes, et a blessé légèrement 17 000 personnes.

C'est l'infraction qui cause le plus d'accidents graves et d'accidents mortels, assure Benoît Pellerin. On ne néglige rien pour donner des conséquences pour que les gens comprennent.

Selon des données de la Société de l’assurance automobile du Québec, 73 % des accidents impliquant la distraction ont lieu en ville.

D’après le reportage d’Alexis Tremblay