Comment les démocrates ont utilisé l’extrémisme de droite à leur avantage

WASHINGTON - Même si certains résultats des élections de mi-mandat se font toujours attendre, les démocrates ont beaucoup mieux fait que prévu mardi dernier. Et l’une des raisons pourrait être une tactique controversée mise en œuvre il y a des mois, pendant les primaires républicaines, au cours desquelles les militants choisissent leurs candidats.

Dans neuf États, les démocrates ont dépensé plus de 50 millions de dollars, selon le Washington Post, pour favoriser l’élection de candidats extrémistes qui leurs semblaient plus facile à battre aux élections générales.

Comment? En faisant circuler des publicités où ils les attaquaient publiquement, leur donnant par le fait même plus de visibilité et galvanisant la base républicaine autour d'eux.

Ils ont ainsi renforcé la popularité de ces candidats radicaux au sein de leur propre parti… tout en réduisant leurs chances d’être élus dans ces États réputés plus modérés.

Une stratégie hypocrite

Cette stratégie démocrate est hypocrite , estime David Azerrad, professeur de science politique au Collège Hillsdale à Washington, dont les recherches portent sur le libéralisme classique et la pensée politique conservatrice.

Parce qu’il y a des chances que ce candidat-là finisse par être élu , rappelle-t-il.

« Ça veut dire que le parti qui prétend vouloir défendre la démocratie contre l’extrémisme est lui-même prêt à risquer de mettre au pouvoir des extrémistes! » — Une citation de David Azerrad, professeur de science politique au Collège Hillsdale

L’histoire lui donne raison, notamment parce que la tactique n’a rien de nouveau aux États-Unis.

Dans les années 1960, un gouverneur démocrate de la Californie est intervenu dans les primaires républicaines pour faire élire un opposant plus extrémiste , cite en exemple Daniel Hopkins, professeur de science politique à l’Université de Pennsylvanie, spécialiste en politique américaine. Le nom de ce candidat : Ronald Reagan.

Une stratégie efficace

Mardi, la stratégie semble avoir porté ses fruits. Les six candidats républicains qui ont été dans la mire des démocrates durant les primaires ont largement perdu leur course, selon une compilation de la chaîne américaine CNN.

C’est le cas de Douglas Mastriano, candidat fermement antiavortement qui avait transporté en autobus des partisans pro-Trump lors de l’assaut du Capitole et qui voulait devenir gouverneur dans l’État-pivot de la Pennsylvanie. Il a perdu la course par plus de 14 points face à son opposant démocrate, Josh Shapiro.

Doug Mastriano fait partie des candidats adoubés par Donald Trump. Photo : Getty Images / AFP/ED JONES

Même chose pour Dan Bolduc, candidat au Sénat pour le New Hampshire, qui embrasse la théorie du Grand mensonge concernant les élections de 2020. Il a perdu par une grande marge face à la démocrate Maggie Hassan, pourtant considérée comme vulnérable en début de campagne.

Il y a une contradiction importante ici avec, d’une part, les démocrates qui ont fait leur campagne sur l’importance de protéger la démocratie – ce qui, pour eux, signifiait de voter pour des démocrates – et, d’autre part, ceux qui intervenaient pour mettre en avant des candidats extrémistes , observe M. Hopkins.

Dans cette élection, ça semble avoir aidé les démocrates à gagner quelques sièges , ajoute-t-il.

Pour David Azerrad, une telle façon de faire met en lumière certaines contradictions chez les démocrates. Il me semble que le Parti démocrate est plus intéressé à rester au pouvoir et à marginaliser l’opposition qu'à sauver la démocratie , analyse le chercheur.

Plus de 170 adeptes du Grand mensonge élus

Au cours des derniers mois, l’utilisation de cette technique a créé des divisions au sein même du Parti démocrate, tel que rapporté par le Washington Post.

Certains estimaient que la stratégie était trop risquée. D’autres pensaient que tous les moyens étaient bons pour éviter que les républicains aient une vaste majorité au Congrès.

Les pronostics prévoyaient une importante victoire républicaine, mais cette vague ne s'est pas manifestée. Photo : Getty Images

Notamment parce que des dizaines de candidats à divers postes aux États-Unis ne croyaient pas aux résultats électoraux de 2020. Et que nombre d’entre eux allaient être élus, de toute façon, parce qu’ils se présentaient dans des bastions rouges.

Jusqu’à présent, selon un décompte du Washington Post, 173 élus républicains, qui remettent publiquement en question les résultats de 2020, ont remporté leur course à l'échelle nationale.

Par contre, comme le rappelle M. Hopkins, les républicains plus radicaux qui ont tenté leur chance dans des États-pivots – c’est-à-dire des États qui ne sont acquis ni à l’un ni à l’autre des partis – n’ont pas si facilement gagné leur pari.

Dans tous les cas, le Parti démocrate, comme le Parti républicain, n’est pas un bloc monolithique, rappelle Daniel Hopkins.

Peut-être que quelques tacticiens de campagne électorale ont voulu utiliser l’extrémisme républicain à l’avantage des démocrates, reconnaît-t-il. En même temps, d’autres démocrates sont sincèrement alarmés par la possibilité que l’extrémisme républicain fasse une trouée dans les normes traditionnelles de la démocratie américaine.

Reportage réalisé dans le cadre d'un stage au bureau de Radio-Canada à Washington, grâce à une bourse de la Fondation de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).