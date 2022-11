Usine Arvida : Andrée Laforest rassure, mais ne s’avance pas sur les tests de sol

Alors que des citoyens se questionnent non seulement sur la qualité de l'air qu'ils respirent, mais aussi sur celle des sols, la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, se fait rassurante concernant les émissions de l’Usine Arvida de Rio Tinto, à Jonquière.

Il n'y a rien qu'on va négliger pour la santé des citoyens avec l'Usine Arvida de Rio Tinto et d'ailleurs avec toutes les usines au Québec , a lancé vendredi la ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi.

Toutefois, elle refuse pour le moment de se prononcer sur la nécessité de tester la qualité des sols près du Complexe Jonquière, comme l’avançaient jeudi les conseillers municipaux Jean-Marc Crevier et Jimmy Bouchard, lors de la deuxième journée d’information de Rio Tinto à l’intention des résidents. Ils ont annoncé qu’une résolution en ce sens serait adoptée.

S'il y a une demande de caractérisation des sols, c'est le ministère de l'Environnement et la santé publique qui prendront la décision à savoir si on va de l'avant , a rétorqué la députée de Chicoutimi.

Un dossier suivi de près

Alors que ces mêmes élus de Saguenay affirment qu'elle ne se préoccupe pas suffisamment du dossier, elle assure le suivre de près.

Je suis désolée, mais moi ça fait quatre ans que je travaille avec la compagnie. Tout le monde m'a entendu parler avec Rio Tinto et obliger la compagnie d'investir et de moderniser ses usines. Je l'ai mentionné souvent. [...] Je veux confirmer aux citoyens que je suis très très sensible pour la santé, la qualité de l'air dans le quartier d'Arvida , a-t-elle réitéré.

Ce sont les cuves précuites de la vieille aluminerie, dont l’autorisation a été prolongée jusqu’en 2025 par Québec, qui ont été visées par le reportage de Radio-Canada, alors qu’une technologie largement moins polluante existe déjà avec l’usine pilote AP60. La multinationale avait promis un calendrier pour le remplacement des vieilles cuves, d’abord pour la fin de l’été puis en octobre. La promesse initiale avait d’ailleurs été faite lors d’une rencontre entre l’entreprise et des élus régionaux organisée par la ministre Laforest en juin dernier.

Une rencontre entre des élus, dont Andrée Laforest, et Rio Tinto s'est déroulée à l'hôtel Le Montagnais, à Chicoutimi, le 17 juin. Photo : Radio-Canada / Julianne Gagnon

Mario Simard s’en mêle

Désormais, l'inquiétude des citoyens rebondit jusqu'au bureau du député du Bloc québécois, Mario Simard.

J'ai eu quelques téléphones à mon bureau de gens qui sont préoccupés par la situation de Rio Tinto , a révélé le député fédéral.

Selon lui, toutes les parties impliquées se doivent de faire preuve de transparence.

Il n'y a pas une entreprise qui doit être réfractaire à fournir de l'information neutre à la population, surtout quand il est question de santé publique. Je pense que Rio Tinto et le gouvernement du Québec ont tout intérêt à offrir de l'information pour rassurer les préoccupations , a ajouté Mario Simard.

Le député du Bloc québécois de Jonquière, Mario Simard Photo : Sophie Lavoie/ Le Quotidien

De son côté, Andrée Laforest croit que la multinationale de l’aluminium est de bonne foi.

Si on doit aller plus loin avec des tests qui sont demandés, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Mais il faut voir qu'on a une compagnie qui collabore bien et un ministère qui collabore depuis toujours avec des usines au Québec , a assuré la ministre régionale.

Pour sa part, le député de Jonquière, Yannick Gagnon, compte toujours demander à Rio Tinto de dévoiler son plan au-delà de 2025. Il entend le faire lors de la rencontre entre les députés et des représentants de l'entreprise, prévue le 28 novembre.

D’après un reportage d’Andréanne Larouche

La FPJQ dénonce

Par ailleurs, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) section Saguenay-Lac-Saint-Jean a dénoncé l’interdiction pour les médias d’assister aux deux journées d’information de Rio Tinto tenues mercredi et jeudi au Pavillon Mellon.

Il est regrettable que des journalistes aient été entravés dans leur travail d’informer la population sur un enjeu d’intérêt public. Même si l’entreprise pouvait imposer ses règles, les médias avaient des raisons légitimes d’assister aux échanges et il aurait été dans l’intérêt de tous de leur permettre d’y assister , a déclaré par voie de communiqué le président provincial de la FPJQ, Michaël Nguyen.

Le journaliste et président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec Michaël Nguyen Photo : Radio-Canada

Selon le regroupement de journalistes, cette façon de faire nuit à la liberté de presse ainsi qu'au droit du public à l'information alors qu’il s’agit d’un enjeu de santé publique.