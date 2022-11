Protéger l’indépendance judiciaire pour éviter un effritement de la démocratie

Il n’y a pas de vaccin contre les attaques à l'indépendance judiciaire, à l'État de droit, à la règle de droit , a soutenu M. Wagner dans une entrevue aux Coulisses du pouvoir.

Des pays qui se vantaient d’être de grandes démocraties ne sont pas épargnés. Pas besoin de regarder bien loin pour trouver des exemples, de dire le juge en chef.

Aux élections de mi-mandat, les Américains ont porté au pouvoir des candidats qui s’obstinent à dire que Joe Biden a remporté la présidence en 2020 par la fraude, même si les tribunaux ont conclu le contraire.

Il faut donc s’inquiéter de ces provocations à l’égard des règles de droit et demeurer aux aguets. C'est la raison pour laquelle tout le monde a un rôle à jouer là-dedans, en commençant par les tribunaux, pour s'assurer que les gens demeurent confiants , a déclaré Richard Wagner.

Au Canada, le système judiciaire bénéficie de la confiance de plus de la majorité des citoyens. La Cour suprême a même enregistré une hausse de ses appuis de 15 %, selon M. Wagner. Un sondage Angus Reid publié au printemps dernier indiquait que 54 % des Canadiens avaient confiance en la Cour suprême.

M. Wagner attribue notamment cette bonne note à une meilleure représentativité au sein du tribunal. Au cours de la dernière année, un premier juge racisé, Mahmud Jamal, et une première Autochtone, Michelle O’Bonsawin, ont obtenu deux des neuf sièges du plus haut tribunal du pays.

« Je pense que les citoyens d'un pays doivent se reconnaître dans leurs institutions et notamment dans les tribunaux. C'est une question de transparence, une question de crédibilité également. » — Une citation de Le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner

Le juge en chef maintient que tout être humain a besoin de justice, comme d’air et d’eau. Si un citoyen est convaincu d’être traité injustement, il ne voit plus la démocratie et la règle de droit d’un même œil, ce qui peut avoir de lourdes conséquences sur nos systèmes politiques. Quand on investit dans la justice, dit-il, on investit dans la démocratie.

Pour s’assurer de l’administration d’une justice équitable, les 2600 juges du pays bénéficient des programmes de formation de l’Institut national de la magistrature (INM), dont il est le président. L’ INM exporte aussi son expertise. Il a partagé son savoir au Sri Lanka, au Mexique et, pendant plus de 15 ans, en Ukraine.

Coopération avec l’Ukraine

L’ INM a été présent en Ukraine jusqu'au début de la guerre et on a aidé ces gens-là à améliorer leur système de justice [par exemple] comment écrire des jugements, les techniques pour évaluer le contexte dans des situations particulières , précise Richard Wagner.

Le juge Wagner avec notre journaliste Daniel Thibeault lors de l'enregistrement de l'émission Photo : Radio-Canada

Lorsque le Canada a lancé sa formation en Ukraine, les magistrats ukrainiens faisaient face à des problèmes de gestion et d’éthique. Des soupçons de corruption planaient également. Mais au cours des années, les juges ukrainiens se sont professionnalisés. Ils arrivent aujourd’hui à entendre des causes, même dans les territoires occupés par la Russie, et même si près d’une centaine de leurs tribunaux ont été détruits par l’armée de Vladimir Poutine.

Ils utilisent la technologie. Ils utilisent les moyens du bord [...] pour permettre aux gens de se présenter devant les tribunaux. Alors ils déplacent les juges, ils déplacent les tribunaux dans d'autres régions du pays pour continuer effectivement à rendre justice. Et moi, je trouve ça formidable!

Lorsque la guerre sera terminée, l’ INM reprendra le travail là où il l’a laissé avec ses homologues ukrainiens. Il s’agit d’une question d’importance pour le président Volodymyr Zelensky qui plaide depuis des mois pour que son pays puisse se joindre aux 27 États membres de l’Union européenne (UE). Mais pour pouvoir y adhérer, les tribunaux doivent démontrer leur professionnalisme. C’est une condition imposée par l’ UE .

M. Wagner est optimiste à cet égard, lui qui a récemment côtoyé le président de la Cour suprême de l’Ukraine, Vsevolod Kniaziev, lors d’une conférence internationale à Ottawa. Il a constaté la volonté de ses homologues ukrainiens de servir leurs concitoyens et, aussi, de gagner cette guerre qui a fait des milliers de morts et de blessés, en plus de provoquer le déplacement et l’exode de 14 millions d’Ukrainiens.