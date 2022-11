Les centres de réchauffement se font attendre à Calgary

Lorsque ces centres seront ouverts, ils ne seront accessibles qu’en journée et en début de soirée.

Nos clients, pendant le jour, travaillent au noir ou mendient dans la rue, un peu partout en ville, donc on ne les voit pas des premières lueurs de la journée jusqu’aux heures après le souper , explique la fondatrice et directrice générale de l’organisme à but non lucratif Harvest Hills Cares Calgary, Jennifer Rapuano-Kremenik.

Si les centres de réchauffements ne sont ouverts que jusqu’à 19 h, à partir de cette heure-là vous allez voir des gens mourir d’hypothermie dans des abribus , poursuit-elle.

Une question de volonté politique

Si ce n'est pas pour offrir des soins gratuits, Jennifer Rapuano Kremenik sillonne les rues de Calgary pour distribuer de la nourriture aux personnes nécessiteuses. Photo : Radio-Canada / Colleen Underwood

Jennifer Rapuano-Kremenik affirme que le gouvernement pourrait être plus proactif en la matière, plutôt que d’espérer que le vent tourne en sa faveur.

Ce n’est pas si difficile de prévoir la température et d’ouvrir des centres de réchauffement lors de ces moments choisis, si la température descend en dessous d’un seuil prédéterminé , par exemple, explique-t-elle.

À Vancouver, des centres de réchauffement sont ouverts dès que la température, ressentie ou réelle, tombe en dessous de la barre du 0°C. Les refuges hivernaux y sont ouverts le soir du mois de novembre au mois de mars.

La journée, le refuge Mustard Seed au sud-est de Calgary est presque vide. Certains usagers sont dehors à chercher du travail. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Vice-président des investissements stratégiques et de l’impact communautaire auprès de Calgary Homeless Foundation, Matt Nomura affirme que son organisation tente de réaliser leurs objectifs avec le financement limité auquel ils ont accès.

Avec notre budget, on pourra être opérationnel de décembre jusqu’au 31 mars , explique Matt Nomura, ajoutant que les refuges traditionnels devront s’occuper des besoins nocturnes.

S’inspirant des exemples de Vancouver, l’équipe de Matt Nomura souhaite devancer l’ouverture de leurs centres, afin d’être opérationnels dès le mois de novembre.

Une crise du logement, d’abord et avant tout

Un gant sur une table publique à Calgary en février. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Matt Nomura rappelle cependant qu’il s’agit d’un problème de logement, à la base.

Le vrai défi, c’est l’absence de logement abordable à Calgary, et il faut une énorme volonté politique de la part de tous les ordres de gouvernement pour affronter ce problème , explique-t-il.

Ce que nous vivons n’est pas uniquement une crise liée à l’inflation, c’est aussi une crise du logement , affirme le fondateur et président-directeur général de Be The Change YYC, Chaz Smith.

Les centres de réchauffement, ce sont de belles solutions symboliques, mais ces solutions renvoient à notre crise de logement. Nous avons désespérément besoin de logement abordable à Calgary.

Entre-temps, les problèmes familiers continueront de faire leurs ravages auprès des populations marginalisées.

Ultimement, nous allons voir des amputations, comme nous en voyons chaque année, des amputations de doigts, de jambes même, et alors que le printemps et l’été se manifestent, il faudra soigner les bandages issus des amputations liées aux gelures.

