De Rimouski à Saguenay, des dizaines d’élèves de 6e année sont dans leur classe. On demande aux enseignants d'allumer la caméra et de la diriger vers les jeunes. Ces derniers vont vivre simultanément ce qu’on appelle, dans le monde des arts, une « classe de maître » donnée par un compositeur et deux chanteuses de l’Opéra de Montréal.