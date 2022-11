Des agents de sécurité certifiés pour donner des contraventions pour du vapotage

L’amende pour une personne majeure s’élève à 367 $.

Il y a eu un changement au niveau des agents de sécurité. Puis il s'est passé un moment où il n'y avait pas d'agents qui avaient le pouvoir d'émettre des constats. C'est peut-être même une année. Je ne suis pas certaine, mais ça faisait un petit bout qu'il n'y en avait pas. Mais ce n'est pas une nouvelle pratique qui se fait au PWD , a expliqué Christine Flaherty, directrice générale adjointe Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean.

Depuis dix ans, un ou deux constats par année ont été remis dans les écoles secondaires de ce centre de services.

Il faut savoir que la cigarette électronique et tous les autres dispositifs de même nature, y compris leurs composantes et leurs accessoires, sont soumis aux mêmes règles que les produits du tabac , indique le site du ministère de la Santé.

La directrice générale adjointe du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, Christine Flaherty, soutient que la remise d’une amende est l’action prise en dernier recours. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La direction assure en faire un usage de dernier recours.

Ce n'est pas le premier outil que les écoles vont utiliser. On est un milieu d'éducation, donc on veut d'abord les éduquer, donc on les sensibilise, on a des agents en prévention des toxicomanies, il y a de l'affichage partout, donc l'interdiction elle est bien connue, mais on a aussi nous l'obligation de la faire respecter , a poursuivi Mme Flaherty.

Toutefois, l'efficacité de cette méthode ne fait pas consensus.

La répression, c'est l'une des formes de gestion de la toxicomanie qui est l'une des plus vieilles qui n’a pas montré des résultats significativement bons. [...] Si on interdit quelque chose à une place, du moins pour la toxicomanie, ou les drogues, ça va trouver sa voie à une autre place , a estimé Dominic Rodrigue, intervenant en toxicomanie au Service d’information et d’intervention en toxicomanie d’Alma.

L’intervenant en toxicomanie Dominic Rodrigue ne croit pas que les amendes soient la meilleure méthode pour dissuader les jeunes. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Au Centre scolaire des Rives-du-Saguenay, des membres du personnel peuvent aussi remettre des contraventions.

Ce n'est pas le cas au Centre de services scolaire De La Jonquière et à celui du Pays-des-Bleuets où l'on applique plutôt des sanctions comme la confiscation de la vapoteuse ou la suspension de l'élève pour une journée.

Un impact

Du côté des jeunes, plusieurs vapotent pourtant depuis quelques années, parfois sans trop savoir pourquoi, alors que certains ont indiqué qu'ils en faisaient usage, mais pas en raison du goût.

La vapoteuse est passée de traitement de substitution à un accessoire de socialisation , a ajouté Dominic Rodrigue.

Certains ont admis que le montant de l’amende pourrait avoir un impact.

C’est quand même des amendes de 300 $ , a fait savoir un élève.

Les jeunes du Pavillon Wilbrod-Dufour (PWD) ont confié qu’il n’est pas rare de voir des étudiants fumer à l’intérieur de l’école, à l’abri des regards des agents de sécurité ou loin des caméras. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

D’autres ont reconnu que certains d’entre eux utilisaient leur vapoteuse dans des endroits interdits.

Il y a quand même beaucoup de monde qui ne respecte pas les règlements , a dit l’un d’eux.

Depuis un bout, je vapote seulement à l’extérieur, mais avant, des fois dans les salles de bain , a avoué un adolescent.

Dans les toilettes, dans les classes, dans les couloirs le midi, quand il fait froid dehors surtout , a mentionné une adolescente.

D’après un reportage de Laurie Gobeil