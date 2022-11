Légion de Tracadie : « On s’ajuste avec le changement »

La filiale 45 de la Légion royale canadienne a vu le jour le 29 décembre 1945, quelques semaines après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les débuts de l’organisation ont été très modestes, raconte son président, Marc Comeau.

Ça a commencé dans le sous-sol d’un vétéran de la région ici. C’était toute une gang qui arrivait de la guerre. Un moment donné la madame a dit : "OK, c'est le temps que vous trouviez un local" , raconte-t-il.

La Légion de Tracadie, située sur la rue Benoit, a fermé ses portes et a été vendue dans les années 2000. Photo : Archives: Légion de Tracadie

L’organisation — et la salle qu’elle gérait — a vécu quelques décennies glorieuses. Dans les années 1970, c'était quasiment le seul club qu'il y avait ici à Tracadie , explique Marc Comeau, qui a été déployé à trois reprises en Bosnie pendant sa carrière militaire.

Pendant de nombreuses années, bon nombre de vétérans devenaient membres de la Légion dès qu’ils faisaient la transition vers le monde civil.

Dans le temps, on finissait nos 20 ans ou nos 25 ans de service et on rentrait directement dans une Légion. Normalement, c’est beaucoup comme ça que ça se faisait dans les années 1970, 1980, 1990 , explique Marc Comeau.

L'ancienne Légion de Tracadie, sur la rue Benoit, est maintenant une église (capture d'écran) Photo : Radio-Canada

Mais avec le temps, les choses ont changé. La Légion a connu un lent déclin jusqu'à un point de bascule, au début des années 2000. Les gestionnaires de l’époque ont dû faire un choix déchirant et faire une croix sur leurs locaux de la rue Benoit.

Ils faisaient des activités et il n'y avait quasiment personne. Quand tu fais une activité et que t’es quasiment dans le rouge… Ils ont pris la décision de fermer et de la vendre.

L'ancienne Légion de la rue Benoit est aujourd'hui une église. La filiale 45 a un petit bureau à l’Académie Sainte-Famille, une ancienne école transformée en centre socioculturel.

Marc Comeau, président de la filiale 45 de la Légion royale canadienne. On le voit dans les modestes locaux de son organisation, situés dans l'Académie Sainte-Famille. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Marc Comeau affirme que les plus jeunes vétérans ont moins tendance à devenir membres d’une Légion. Certains choisissent de s’associer à d’autres organisations, par exemple des groupes de motocyclistes.

Les vétérans, on vient de plus en plus âgés. C’est évident, les jeunes qui sortent des Forces [armées canadiennes], ça va être eux qui pourraient prendre la relève. C’est à eux autres à venir. On ne peut pas forcer quelqu’un à venir là-dedans, ils doivent venir eux-mêmes.

C’est là que je me suis aperçu que j’étais pas tout seul.

Steeve Gravel a pris ses distances des cercles militaires pendant plusieurs années, après avoir quitté les Forces armées canadiennes. Il est devenu membre de la Légion en 2009. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Ce recul qu'il faut parfois prendre avant de faire le premier pas vers la Légion, Steeve Gravel en sait quelque chose. Il a quitté les Forces armées canadiennes en 1988, mais ce n’est qu’en 2009 qu’il est devenu membre de la Légion.

Bon, avec le temps, il y a quelque chose qui me manquait. La camaraderie, le brotherhood [...] C'est là que j'ai commencé à être plus à l'aise pour rencontrer d’autres militaires. C’est là que je me suis aperçu que j’étais pas tout seul.

Ce pas qu’il a fait vers les autres, vers la Légion royale canadienne, il ne l’a pas regretté.

Moi ça m'apporte une reconnaissance, de ne pas oublier mes frères d'armes qui ont péri. J’en ai des frères qui n'ont pas péri sur le champ de bataille, mais sur le champ de bataille de la vie civile , dit cet ancien soldat qui a notamment été stationné en Allemagne dans les années 1980.

Marc Comeau abonde dans le même sens. Selon lui, passer du temps avec d’autres vétérans peut avoir un impact positif sur les jeunes et les moins jeunes.

« C’est quelque chose dont on a besoin quand on sort. Il y en a beaucoup qui tombent quasiment seuls lorsqu’ils sortent des Forces armées canadiennes. En ayant lieu de rencontre, ça les amène à s’ouvrir. On parle le même langage. » — Une citation de Marc Comeau

Un cénotaphe va être là pour la vie

Marc Comeau tient à Légion de Tracadie. Tellement qu’il assure la présidence de cette filiale malgré le fait qu’il demeure à Oromocto, dans le Sud-Ouest. Il est conscient du fait que l'organisation est fragile.

C’est notamment pour cela que lui et ses collègues consacrent une bonne partie de leurs moyens limités à améliorer le parc des Vétérans, situé près du centre-ville de Tracadie.

Des travaux étaient en cours, le 10 novembre 2022, sur le site qui accueillera le nouveau cénotaphe de Tracadie. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

On y trouve entre autres un monument et des bancs. La piste vient d’être asphaltée et une plaque de ciment a été coulée afin d’accueillir un cénotaphe flambant neuf, qui sera installé et dévoilé dans quelques mois.