Le centre de ski Mont-Sainte-Anne n’est pas à vendre

L’entreprise propriétaire, Resorts of the Canadian Rockies (RCR), est également propriétaire de la station Stoneham. En dépit des diverses informations qui circulent au sujet de nos deux montagnes […], nous souhaitons réitérer qu'aucun de nos actifs n'est à vendre , peut-on lire dans la plus récente communication envoyée aux abonnés à l’approche de la saison de ski.

Le porte-parole de la coalition Avenir Mont-Sainte-Anne n’est pas surpris de cette déclaration. Des négociations, ça ne se fait pas en public. Ça se fait derrière les rideaux , analyse l’homme d’affaires Mario Bédard.

La coalition demande que des investissements importants soient réalisés. La réputation du centre de ski Mont-Sainte-Anne a été mise à mal ces dernières années en raison du manque de fiabilité de ses infrastructures. Les télécabines ont connu plusieurs ratés, dont un arrêt brusque qui a fait 21 blessés en 2020.

Mario Bédard, porte-parole de la coalition Avenir Mont-Sainte-Anne Photo : Radio-Canada

« Le passé est garant de l'avenir, comme on dit. Ça fait 30 ans que RCR a le centre Mont-Sainte-Anne et ils n'investissement pas. Même si on entend qu'ils vont faire des investissements, ils ne l'ont jamais fait. » — Une citation de Mario Bédard, porte-parole de la coalition Avenir Mont-Sainte-Anne

Il faut que ce soit développé

La coalition Avenir Mont-Sainte-Anne est donc ravie de voir qu’un groupe d’investisseurs québécois, piloté par Daniel Gauthier, souhaite mettre la main sur le centre de ski Mont-Sainte-Anne.

Mario Bédard rappelle que sa coalition ne milite pas pour un changement de propriétaire, mais seulement pour un meilleur aménagement des lieux. Tout ce que le monde veut au Mont-Sainte-Anne, c'est que ce joyau-là soit entretenu et développé. Tous les sports extérieurs sont de plus en plus populaires, il faut que ce soit développé.

La coalition Avenir Mont-Sainte-Anne espère obtenir bientôt une rencontre avec le nouveau ministre responsable de la région. Au cabinet de Jonatan Julien, on ne ferme pas la porte à une rencontre, mais le ministre doit d’abord prendre connaissance du dossier .

Avec les informations de Magalie Masson