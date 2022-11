Opération Nez rouge reprend du service

Après deux ans d’absence, Opération Nez rouge sera de retour en Mauricie et dans le Centre-du-Québec. Ce service de raccompagnement sera offert à compter du 25 novembre à Trois-Rivières et le 2 décembre à Shawinigan.

Ce service de raccompagnement sera aussi offert à Nicolet-Bécancour, mais il ne le sera pas à Louiseville, à Victoriaville et à Drummondville.

C’est un retour en force cette année puisque les fêtes de bureau et les rassemblements sont de nouveau permis, souligne le président d’honneur de la campagne trifluvienne, Charles-Antoine Sinotte. C’est clair que ces partys et ces soirées vont faire du bien, vont un peu compenser pour plusieurs mois et plusieurs semaines passés seul à la maison. Oui, j’ai l’impression que la demande sera là. Les gens vont ressortir, vont avoir beaucoup de plaisir, mais ça vient avec une responsabilité, et la responsabilité, c’est d’avoir un plan pour la fin de soirée.

Appel aux bénévoles

Oui, ça fait du bien, on est boostés à bloc, on est prêts à commencer ça bientôt , renchérit la coordonnatrice de Nez rouge à Trois-Rivières, Mylène Bélanger. À Trois-Rivières seulement, l’organisation espère envoyer sur les routes de 20 à 40 équipes de trois bénévoles. La coordonnatrice est sûre que des volontaires se manifesteront pour offrir leurs services. Je n'ai pas peur, je pense qu'on va être agréablement surpris de la réponse cette année. Elle révèle que des gens lui ont déjà signifié leur intérêt et elle croit que les inscriptions vont entrer de jour en jour. Les gens s'inscrivent beaucoup à la dernière minute , mentionne-t-elle.

Chaque année, l’alcool au volant cause en moyenne 85 décès sur les routes de la province, selon la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Ces accidents auraient pu être évités, insiste Julie Beaudoin, conseillère en relations avec le milieu de la SAAQ .

Souvent, quand on pense aux facultés affaiblies au volant, on imagine toujours le récidiviste. En fait, si on regarde les infractions d’alcool au volant de 2016 à 2021, on parle de 85 %. Ce sont de premières infractions. Donc, ce n’est pas l’image du récidiviste. On veut que tout le monde se sente concerné.

Soutenir les organismes et les jeunes

Si, à Shawinigan, l’argent amassé sert à financer des activités pour les jeunes par le truchement du Club optimiste, à Trois-Rivières, c’est à la Fondation Les Amis des Estacades qu’est versé l’argent. L’absence du service les deux dernières années représente de grosses pertes pour cet organisme qui vient en aide aux élèves. C’est sûr que si tu perds 25 000 $, c’est 25 000 $ que tu ne donnes pas aux jeunes qui ont besoin de manger, qui ont besoin d’équipement, qui ont besoin d’effets scolaires , fait valoir la coordonnatrice de Nez rouge à Trois-Rivières.

Les personnes désireuses d’offrir du temps à Opération Nez rouge peuvent s’inscrire sur le site web de l’organisme.

D'après les informations de Jacob Côté et les propos recueillis à l'émission Toujours le matin