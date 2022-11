Une association de protection du boisé Ascot-Lennox achète un premier terrain

Une campagne de sociofinancement a été lancée par l’Association en avril dernier. Initialement, cette campagne avait pour objectif l’achat du terrain de l’ancien bunker des Hells Angels, terrain qui a été rapidement acheté par des promoteurs.

L’Association pour la protection et la valorisation du Boisé Ascot-Lennox a profité de cette campagne de financement pour acquérir un terrain de 9000 pieds carrés pour 2500 $, tout près d’un secteur résidentiel. Ce terrain appartenait à un citoyen sensible à la cause de l’Association, selon son président, Mathieu Vinette. Ils nous l’ont vendu à la valeur de l’évaluation municipale [...], c’est un très bel acte de la part des citoyens.

Une protection à perpétuité

L’Association est enregistrée comme organisme à but non lucratif, mais souhaite se donner d’un outil supplémentaire pour sécuriser les terrains.

Notre souhait, notre objectif, c’est de réussir à créer une fiducie d’utilité sociale, qui devient beaucoup plus protégée légalement, dont on ne peut pas changer la vocation sans aller devant les tribunaux. On vise la protection du boisé à perpétuité, on prend les moyens pour y arriver , explique Mathieu Vinette.

Cette acquisition de l’Association semble bien reçue parmi quelques citoyens rencontrés sur place. Ce boisé est utilisé par des citoyens du quartier depuis longtemps, selon la conseillère municipale du district d’Ascot, Geneviève Laroche.

Je pense que depuis des années ça a été utilisé par des citoyens [...], il a une valeur depuis longtemps ce boisé-là [...], détaille Geneviève Laroche. On veut garder cet espace-là pour garder une qualité de vie et maintenir le rôle écologique que ça a un grand boisé comme ça.

