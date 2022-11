La guerre en Ukraine au cœur des cérémonies du jour du Souvenir à Sudbury

La commémoration s’est déroulée dans une atmosphère différente pour plusieurs vétérans qui doivent vivre un jour du Souvenir pendant que d’autres soldats risquent leur vie en Ukraine.

Le caporal-chef Randy Desormeaux, un vétéran canadien de la guerre en Afghanistan, affirme que les guerres rendent ces commémorations plus difficiles.

Le caporal-chef Randy Desormeaux est un vétéran de la guerre d'Afghanistan pour les Forces armées canadiennes. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

C’est dur d'expliquer la manière dont tu te sens, oui tu as tes frères et tes sœurs qui sont morts, et aussi tu penses aujourd’hui aux autres soldats qui sont dans d’autres guerres , explique-t-il.

M. Desormeaux affirme que personnellement, pendant son déploiement en Afghanistan, il a vu des frères et des sœurs qui ne sont pas revenus .

Le sort des Ukrainiens est aussi dans la tête de la population ukrainienne de Sudbury, et le jour du Souvenir est un moment pour montrer de l’ouverture à l’égard des réfugiés qui fuient la guerre selon Paul Lefebvre, le maire élu du Grand Sudbury qui a participé à la cérémonie.

Le maire élu du Grand Sudbury Paul Lefebvre (au centre), a participé à la cérémonie. Photo : Radio-Canada

On a des amis et des voisins qui ont de la famille qui vivent cette situation ici dans le Grand Sudbury, je pense que c'est important qu'on reconnaisse un peu les traumatismes causés par la guerre , dit-il.

Il s’agissait d’un retour de la cérémonie au parc Mémorial, après son déplacement à un autre endroit en 2021 en raison de la présence d’un campement de sans-abri.

Plusieurs centaines de personnes ont participé aux commémorations, qui étaient de retour au parc Mémorial. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

M. Lefebvre se dit satisfait de l’engouement qu’a suscité la cérémonie de retour à son lieu habituel cette année.