Samuel Montembeault est heureux de ses performances et dans son rôle de soutien

Samuel Montembeault connaît possiblement ses meilleurs moments dans la LNH, mais il garde les deux pieds sur terre. Le gardien auxiliaire du Canadien de Montréal a été fiable chaque fois qu'il a été envoyé devant le filet cette saison. Il n'a jamais accordé plus de trois buts dans une rencontre et il présente une fiche de 3-1-1.

Mes parents m'ont élevé comme ça. Et je n'ai pas connu un cheminement facile , a souligné le natif de Bécancour, en rappelant qu'il en faudrait plus pour lui faire enfler la tête.

Montembeault attribue une bonne part de ses succès cette saison au travail effectué avec l'entraîneur des gardiens Eric Raymond depuis son arrivée chez le Canadien le 2 octobre 2021. Il a affirmé qu'il demeure un peu plus creux dans son filet, ce qui lui permet d'être plus rapidement au bon endroit pour faire les arrêts. Ça fait ressortir mes qualités, a souligné Montembeault. J'ai de bonnes mains et je bouge bien.

Après cinq sorties cette saison, Montembeault affiche une moyenne de 2,38 et un taux d'efficacité de ,930. Avant les matchs de vendredi, il se classait 12e pour la moyenne et sixième pour le taux d'efficacité parmi les gardiens qui ont joué au moins cinq matchs dans la LNH cette saison. De son côté, le gardien partant Jake Allen connaît aussi un bon début de saison, même si ses statistiques sont moins spectaculaires - une moyenne de 3,11 et un taux d'efficacité de ,907.

Questionné à savoir si l'équipe songeait à donner un peu plus souvent des départs à Montembeault, l'entraîneur-chef Martin St-Louis a été clair dans sa réponse. Nous sommes contents de nos gardiens. Jake est notre numéro un et nous essayons de donner des départs à Montembeault quand nous pensons que c'est le temps, a-t-il affirmé. Durant une saison, il peut se produire différentes choses. Le mérite fait partie des raisons pour obtenir des présences et il (Montembeault) mérite jusqu'ici toutes ses présences.

Montembeault est aussi resté diplomate lorsqu'il a été interrogé à savoir s'il aimerait jouer un peu plus souvent. Je joue à peu près un match par semaine et Jake est très bon pour nous aussi , a-t-il dit. Je continue à travailler à l'entraînement dans l'espoir d'être constant. Chaque fois que j'ai la chance de jouer, j'espère connaître le meilleur match possible. Montembeault a souvent reconnu que son manque de constance lui avait fait mal l'hiver dernier, après que le Canadien l'eut acquis des Panthers de la Floride par le biais du ballottage. Il était capable du meilleur un soir, puis du pire le suivant - ou même dans le même match.

À sa défense, Montembeault a joué malgré une blessure au poignet droit pendant les quatre derniers mois de la saison. Maintenant en santé, il espère être en mesure de maintenir la même forme tout au long de la saison. Et même si les choses semblent tomber en place pour lui à l'âge de 26 ans, il ne regrette rien de son parcours. Si je m'étais établi plus rapidement, je ne me serais pas retrouvé chez le Canadien! C'est une bonne nouvelle de ce côté , a affirmé Montembeault en affichant un large sourire. Regardez un gars comme (Jordan) Binnington. Il a débloqué à 25 ans et il a gagné la coupe Stanley avec les Blues de St. Louis , a-t-il ajouté. Il y a des gardiens pour qui ça prend plus de temps pour s'établir. J'espère que ce sera mon cas.

S'il continue à jouer de la sorte, Montembeault finira peut-être par tordre suffisamment le bras de son entraîneur pour le faire jouer un peu plus souvent.