Trois équipes de Québec dans le carré d’as du football collégial

Entrés en séries éliminatoires avec une modeste fiche de quatre victoires et cinq défaites, les Élans ont surpris les puissants Spartiates du Vieux-Montréal (8-1) en quart de finale la fin de semaine dernière. Un gain de 31-19 qui a démontré le caractère de sa troupe, estime l'entraîneur-chef Dominic Picard.

Les gens vont dire que c’est une surprise, mais pour nous, notre fiche n’indique pas l’équipe qu’on est. On a fait face à beaucoup d'adversité cette saison et l’équipe a dû grandir là-dedans , relate-t-il.

Après les Spartiates, voilà que les Élans ont rendez-vous avec un autre adversaire de taille, samedi après-midi, en demi-finale du RSEQ. Cette fois dans leur propre ville, au terrain Gérard-Chiquette des Titans de Limoilou.

Une défaite qui remet les pendules à l’heure

On sait déjà que la région de Québec va être représentée au Bol d’Or. C’est quand même bien , lance Dave Parent au sujet du duel local de samedi. Même si son équipe est championne de la saison régulière, pointe-t-il, elle ne peut se permettre de prendre Garneau à la légère.

L'entraîneur-chef des Titans de Limoilou, Dave Parent Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Les Élans avaient également atteint le carré d’as l’an dernier, donc plusieurs de leurs joueurs ont de l’expérience. Si tu enlèves la première partie de la saison, ils ont très bien joué défensivement et ils ont eu une bonne exécution en attaque , analyse Parent, dont la troupe a bénéficié d’un laissez-passer vers la demi-finale.

Eux qui semblaient se diriger vers une autre saison régulière parfaite, les Titans ont finalement baissé pavillon contre les Cougars de Champlain-Lennoxville, à la fin octobre. Une défaite qui pourrait s’avérer bénéfique, estime l'entraîneur, puisqu'elle a libéré les joueurs de la pression d’une fiche immaculée.

J’aime penser qu’il n’y a rien qui arrive pour rien. Mes joueurs de dernière année n'avaient jamais perdu un match de saison régulière. Là, ils sont de retour sur la tâche. Garneau est la dernière étape avant d’atteindre l’objectif qu’on s’était fixé en janvier dernier : retourner au Bol d'Or.

Le Notre-Dame a renversé la vapeur

Deux équipes de Québec au Bol d’Or, je pense que ce serait une première , lance à l'autre bout du boulevard Hamel l'entraîneur-chef du Campus Notre-Dame-de-Foy, Marc-André Dion. Pour ce faire, sa troupe devra l’emporter contre Champlain-Lennoxville (7-2) samedi, dans l’autre demi-finale en division 1.

Marc-André Dion est à la barre du Notre-Dame du Campus Notre-Dame-de-Foy depuis 2005. Photo : Radio-Canada

Si le Notre-Dame (6-3) se pointera à Lennoxville comme équipe négligée, ayant été battu par les Cougars plus tôt cette saison, Dion rappelle que les siens ont beaucoup progressé depuis. Menée par le porteur de ballon Rémi Nadeau, l’offensive du CNDF a repris du poil de la bête en deuxième moitié de calendrier.

Au tiers de la saison, les joueurs se sont regroupés et on s’est repris en main. En ce moment, on joue notre meilleur football. On vient d'aligner cinq victoires de suite , rappelle Marc-André Dion.