Que retenir de la commission Rouleau jusqu’ici?

Les audiences publiques de la Commission d’enquête sur l’état d’urgence se sont amorcées il y a maintenant quatre semaines. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’exercice est plus intéressant que prévu.

Depuis le 13 octobre, des dizaines de témoins ont été entendus et des milliers de documents ont été déposés en preuve dans le but de déterminer s’il était vraiment nécessaire d’invoquer la loi fédérale sur les mesures d’urgence, l’hiver dernier, afin de mettre un terme à l’occupation du centre-ville d’Ottawa.

Lentement mais sûrement, une vue d’ensemble se dessine quant aux événements ayant incité le gouvernement Trudeau à agir de la sorte.

Mais la quantité et la qualité des preuves recueillies par la Commission entraînent aussi leur lot de révélations inédites, au grand bonheur des médias et des Canadiens curieux d’en savoir davantage sur la capacité d’agir des autorités et sur les relations qu’entretiennent entre eux leurs représentants.

Les policiers pris de court

Tout indique d’abord que les corps de police du pays ont presque tous sous-estimé la menace que pouvaient représenter les différents convois de camionneurs et de manifestants furieux contre les gouvernements ayant adopté des mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Ignorant les signaux émis ici et là qui auraient permis d’entrevoir que des groupes s’apprêtaient à s’installer durablement dans la capitale, mais aussi près de multiples postes frontaliers, les autorités ont été frappées d’étonnement par la détermination de certains protestataires, qui ont rapidement cessé de collaborer avec elles.

Profitant du concours de certains policiers sympathiques à leur cause, les organisateurs du prétendu convoi de la liberté , à Ottawa, ont même bénéficié d’informations privilégiées pour mieux s’organiser, a révélé l’un de leurs avocats le 2 novembre, ce qui a incité le service de police local à ouvrir le lendemain une enquête à ce sujet.

L'occupation du centre-ville s'est étendue du 29 janvier au 20 février 2022. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L’ampleur de ces rassemblements et la pugnacité des protestataires ont obligé les différents corps de police à travailler ensemble. Mais cette coopération n’a pas toujours été évidente.

Plusieurs témoins, dont un ancien haut gradé de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) dépêché dans la capitale pour diriger une cellule de commandement intégré, ont par exemple déploré l’acharnement de l’ex-chef du Service de police d'Ottawa (SPO) Peter Sloly à garder le contrôle des opérations.

À l’inverse, la PPO aurait été beaucoup mieux accueillie lorsqu’elle est venue porter secours à la police de Windsor pour mettre fin au blocage du pont Ambassador, le lien routier le plus achalandé entre le Canada et les États-Unis, a fait savoir cette semaine la superintendante Dana Earley.

Le convoi aux prises avec ses propres guerres intestines

Si les policiers ont parfois fait montre d’un dysfonctionnement flagrant l’hiver dernier, les protestataires, eux, n’étaient pas mieux organisés.

À Ottawa comme ailleurs, les rassemblements étaient composés de plusieurs groupes portant chacun leurs propres revendications. Et derrière les portes closes, à l’abri des caméras, leurs leaders se livraient à de véritables luttes pour le pouvoir, notamment pour le contrôle des dons découlant des campagnes de sociofinancement.

Unis et désunis à la fois, ces groupes et sous-groupes ne s’entendaient pas non plus sur les moyens à utiliser pour manifester leur mécontentement et sur la façon de traiter avec les forces de l’ordre, si bien qu’il était souvent difficile pour celles-ci d’établir une communication cohérente avec l’ensemble des contestataires.

Plusieurs de leurs leaders ont été entendus dans les dernières semaines, y compris Tamara Lich, l’un des visages les plus connus du convoi de la liberté , qui a argué que les protestataires n’avaient jamais été officiellement prévenus de l’illégalité de leur action.

Tamara Lich est considérée comme l'une des principales organisatrices du prétendu « convoi de la liberté ». Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Son témoignage a toutefois été mis à mal en contre-interrogatoire, un procureur l’accusant, preuve à l’appui, d’avoir une mémoire sélective en omettant de dire qu’elle en avait été informée le 16 février, soit deux jours avant le début de l’opération policière qui a permis de libérer le centre-ville.

Des personnages controversés sont aussi venus raconter leur version des faits, dont le militant d'extrême droite Pat King; le camionneur à l'origine du protocole d’entente visant à renverser le gouvernement, James Bauder; et le fondateur du groupe d’extrême droite Diagolon, Jeremy MacKenzie.

Leurs témoignages ont souligné à gros traits la nécessité pour les organisateurs plus modérés de se dissocier des éléments les plus extrémistes du convoi.

Contentieux au sommet

Les preuves présentées à la Commission mettent également en lumière les efforts déployés par les élus fédéraux, provinciaux et locaux pour trouver des solutions à la crise. Mais elles braquent aussi l’attention sur leurs rivalités.

L’ex-maire d’Ottawa, Jim Watson, a notamment reproché à Justin Trudeau et à Doug Ford la lenteur dont ils ont fait preuve pour répondre aux demandes de renforts du SPO .

Le fédéral et le provincial ont tardé à fournir les effectifs policiers réclamés par la Ville d'Ottawa, selon l'ancien maire Jim Watson. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le verbatim d’une discussion téléphonique entre les deux premiers ministres a permis de comprendre a posteriori que ceux-ci étaient plus préoccupés par le blocage du pont Ambassador que par le « convoi de la liberté » et qu’ils ont même songé à demander l’aide des États-Unis pour rétablir la situation.

Si les deux hommes s’entendent aujourd’hui pour dire que l’invocation de la loi fédérale sur les mesures d’urgence était nécessaire, leur relation n’a pas toujours été au beau fixe.

Selon une autre preuve déposée devant la Commission, Justin Trudeau aurait confié à Jim Watson le 8 février que, selon lui, Doug Ford se [dérobait] à ses responsabilités en refusant de siéger à un comité tripartite mis sur pied par le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, pour trouver une issue à l’occupation du centre-ville d’Ottawa.

Ce dernier aurait également entretenu une relation tendue avec le ministre albertain des Affaires municipales, Ric McIver, après avoir négligé de répondre à une demande de renforts du gouvernement Kenney, qui avait réclamé l’aide de l’armée pour démanteler le blocage de Coutts, près de la frontière américaine.

Des mesures indispensables, vraiment?

Au-delà de ces tractations politiques, le débat se poursuit devant la Commission sur la nécessité ou non pour le fédéral d’avoir invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février.

D’autant plus qu’à cette époque, tous les barrages frontaliers qui avaient été érigés à travers le pays (à Windsor et à Coutts, mais aussi à Emerson, au Manitoba, et à Surrey, en Colombie-Britannique) étaient déjà levés ou en voie de l’être. Seule l’occupation du centre-ville d’Ottawa s’est poursuivie jusqu’au 20 février.

Si la majorité des policiers et des fonctionnaires qui ont témoigné jusqu’à maintenant s’entendent pour dire que les mesures découlant de l’état d’urgence fédéral ont été utiles , peu d’entre eux affirment qu’elles étaient nécessaires, admettant ne pas y avoir eu recours dans le cadre de leurs fonctions.

Le Service de police d'Ottawa, lors de la manifestation des camionneurs en février 2022 Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

À Ottawa, par exemple, la police aurait démantelé le convoi avec ou sans mesures d’urgence, a certifié l'inspecteur du SPO Robert Bernier, qui a agi comme commandant d'événement pendant une partie de la crise.

La grande patronne de la GRC, Brenda Lucki, qui devrait témoigner la semaine prochaine, était également d’avis que d’autres outils étaient disponibles, selon un courriel déposé en preuve devant la Commission.

L’invocation de la loi fédérale sur les mesures d’urgence pourrait toutefois avoir dissuadé certains manifestants de revenir bloquer le pont Ambassador ou de se joindre au convoi d’Ottawa après le 14 février, a souligné cette semaine le chef par intérim de la police de Windsor, Jason Crowley.

Le Québec absent

Adoptée en 1988 pour succéder à la Loi sur les mesures de guerre, la loi fédérale sur les mesures d’urgence évoque de bien sombres souvenirs au Québec, qui a vu l’armée débarquer en 1970 lors de la crise d’Octobre, arrêtant sans mandat 450 militants indépendantistes soupçonnés de soutenir le Front de libération du Québec (FLQ).

Pourtant, la Belle Province brille par son absence aux audiences publiques de la commission Rouleau. Contrairement aux gouvernements du Canada, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, qui ont obtenu le droit de contre-interroger certains témoins, celui du Québec n’y participe pas.

Les Québécois ont pourtant joué un rôle important dans les événements de l’hiver dernier, notamment lors de l’occupation du centre-ville d’Ottawa. Selon plusieurs témoins, ce sont eux qui bloquaient l’intersection névralgique du chemin Sussex et de la rue Rideau, près du Château Laurier.

Steeve « L'Artiss » Charland, 48 ans, est venu donner sa version des événements le 1er novembre (archives). Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Interrogé par la Commission, le fondateur des Farfadaas, Steeve L’Artiss Charland, a toutefois démenti avoir eu un rôle à jouer dans le contrôle de ce carrefour, soutenant que son groupe était plutôt basé à Gatineau. Il a par contre admis qu’il ne maîtrisait pas tous les adhérents de son mouvement.

Des travaux exigeants

À ce jour, Steeve Charland est le seul témoin à avoir été interrogé en français, l’essentiel des travaux de la Commission se déroulant dans la langue de Shakespeare.

Cette prédominance de l’anglais a d’ailleurs mené le 14 octobre à un échange tendu entre l'ex-conseiller municipal Mathieu Fleury et l’un des avocats du convoi des camionneurs, Brendan M. Miller.

L’exercice n’est pas de tout repos, et les nerfs des participants sont mis à rude épreuve : la preuve est volumineuse et le calendrier est serré, si bien que les audiences se poursuivent souvent en soirée.

Les audiences de la commission Rouleau sont ouvertes au public. Les organisateurs du convoi des camionneurs y assistent souvent, de même que leurs partisans. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

À ce jour, le juge Rouleau a vu passer 43 des 71 témoins cités à comparaître – une liste qui s’est quelque peu allongée au cours des dernières semaines. Les autres devraient être entendus d’ici le 25 novembre, date à laquelle les audiences publiques de la Commission devraient théoriquement prendre fin.

Des cadres supérieurs du gouvernement fédéral, des officiers de la GRC et des membres du Bureau du Conseil privé seront notamment appelés à témoigner la semaine prochaine.

La Commission verra défiler la semaine suivante des représentants du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), mais aussi huit membres du Conseil des ministres, dont le premier ministre en personne, Justin Trudeau, et la vice-première ministre, Chrystia Freeland.

Doug Ford et l’ex-solliciteure générale de la province Sylvia Jones ont aussi reçu une assignation à comparaître. Ils ont toutefois réussi à convaincre un juge de la Cour fédérale qu’ils n’avaient pas l’obligation de participer aux audiences.

La Commission d’enquête sur l’état d’urgence est présidée par l’honorable Paul Rouleau, un juge de la Cour d'appel de l'Ontario. La loi prévoit qu’il devra remettre son rapport final au gouvernement fédéral d’ici le 6 février 2023. Le document devra aussi être déposé au Parlement deux semaines plus tard, au maximum.

Avec la collaboration de Joëlle Girard