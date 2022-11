Le jour du Souvenir : pour se rappeler aussi le sacrifice des familles

Selon Eric de Wallens, officier des relations publiques de la Filiale 35 de la Légion royale canadienne, les cérémonies du 11 novembre demeurent très importantes pour les militaires et leurs proches. Elles ne commémorent pas seulement les morts des Première et Seconde Guerres mondiales, mais toutes celles des Canadiens qui ont servi à l’étranger depuis.

« Ceux qui ont été en mission, ceux qui sont allés à la guerre, ceux qui ont perdu des copains, ils y repensent à chaque fois. C’est quand même un moment important. On n’y pense pas qu’à cette période-ci, on peut y penser toute l’année. Mais, c’est le jour où on y pense un peu plus. »