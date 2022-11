À Cap-Acadie, les candidats veulent éviter les problèmes de la première fusion

Beaubassin-Est et Cap-Pelé deviendront Cap-Acadie, l’une des dizaines de nouvelles municipalités créées par la réforme municipale du Nouveau-Brunswick.

Mais contrairement à bien d’autres municipalités, la fusion n’est pas un concept abstrait pour lequel il n’existe pas de précédent à Beaubassin-Est. Au contraire, la communauté rurale est une pionnière en la matière.

Les rencontres du conseil municipal de Cap-Acadie auront lieu à l'actuel hôtel de ville de Cap-Pelé­. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Le projet de fusion abouti en 2006 a permis de regrouper huit municipalités, dont Grand-Barachois, Petit-Cap et Cormier-Village.

Mais cette fusion n’aura pas été qu’une histoire de réussite. Elle aura aussi donné lieu à des échanges houleux entre élus et citoyens lors de rencontres publiques, à des accusations de conflits d’intérêts finalement abandonnées contre le maire et à des conseillers défendant becs et ongles leur quartier.

L'hôtel de ville de Beaubassin-Est a été l'hôte d'échanges animés entre citoyens et le conseil municipal. Au sein de la municipalité de Cap-Acadie, il abritera des bureaux municipaux. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Course à la mairie de Cap-Acadie

Le prochain maire ou la prochaine mairesse de la municipalité aura son mot à dire sur le choix de la stratégie pour assurer une fusion plus en douceur que celle de Beaubassin-Est.

Les électeurs devront choisir entre Gilles Cormier, conseiller de longue date à Beaubassin-Est; Louise Landry, la mairesse de Beaubassin-Est; et Serge Léger, le maire de Cap-Pelé.

Il pourrait être difficile pour les résidents de différencier les trois candidats sur leur choix de stratégie, car ces derniers évoquent les trois mêmes composantes.

L’importance de la communication

La première composante, c’est la transparence et la communication. Gilles Cormier, qui a été conseiller pendant 12 ans à Beaubassin-Est, et qui a donc vécu de l’intérieur les problèmes du conseil municipal, met fortement l’accent sur cet aspect.

Moi, comme maire, je veux m'assurer que chaque personne dans chaque localité se sente partie du projet et, pour ça, faut s'assurer que la communication soit bonne , dit-il.

Gilles Cormier. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Selon lui, une mauvaise communication entre le conseil municipal et les citoyens est à l’origine de bien des problèmes vécus à Beaubassin-Est.

Ses adversaires comptent aussi miser sur une bonne communication.

On va travailler ensemble. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Je vois ça positivement , affirme Serge Léger, maire de Cap-Pelé depuis six ans et au conseil municipal depuis 10 ans.

Serge Léger Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Je pense que ça va être très facile pour le conseil, en étant à l'écoute de la population, de dresser le nouveau plan stratégique , soutient Louise Landry, mairesse de Beaubassin-Est depuis 2021.

Élection sans quartier

Mme Landry et MM. Cormier et Léger ne croient pas que les conseillers défendront aussi férocement leur quartier comme jusqu’à tout récemment à Beaubassin-Est.

Un mécanisme électoral mis en place lors de la dernière élection municipale à Beaubassin-Est sera utilisé pour l’élection de Cap-Acadie. Plus précisément, tous les conseillers seront élus par tous les résidents. Ils ne représenteront donc pas un seul quartier, mais toute la municipalité.

Avec optimisme

Selon les trois candidats, il faut voir cette fusion municipale comme une occasion à saisir.

Malgré ses bons côtés, Louise Landry admet une certaine tristesse provenant de ces changements.

Louise Landry Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

On doit vivre un deuil, parce qu'on a des communautés qui n'existeront pas comme on les connaît aujourd'hui, et on doit vivre également un nouveau mariage. Et avec le nouveau mariage, il y a des belles réalisations qui se font. Il y a des défis à gérer, et je pense que les deux communautés ensemble vont réussir à bien gérer tout ceci , explique-t-elle.

Pour sa part, Serge Léger voit en cette fusion des moyens financiers plus importants pour la nouvelle municipalité, l’une des raisons évoquées par le ministre Daniel Allain pour justifier cette réforme.

Une plus grande assiette fiscale, plus d'argent à travailler avec, qu'on peut distribuer à différents endroits, et ça va nous faire grandir plus vite , explique-t-il.

Je crois qu'on ira loin, puis ce sera au bénéfice de tous. Moi, je veux voir Cap-Acadie s'épanouir à son meilleur, puis, pour ça, faut tous qu'on travaille ensemble , renchérit Gilles Cormier.

Impossible donc pour les résidents de Cap-Acadie de se baser uniquement sur la stratégie pour faire leur choix. Les électeurs devront peut-être plutôt se tourner vers la personne qui, selon eux, pourra mieux exécuter cette stratégie qui semble unanime.

Les élections municipales spéciales auront lieu le 28 novembre.