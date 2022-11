Le premier ministre conservateur Bernard Lord avait insisté pour que le père de la Loi sur les langues officielles et ancien premier ministre libéral soit présent pour l’adoption de la nouvelle loi.

Avant de l’inviter à prendre la parole à partir du siège même du premier ministre – un geste sans précédent –, Bernard Lord a rendu hommage à son prédécesseur.

En juin 2002, Bernard Lord (à droite) n'avait pas hésité à partager son admiration pour Louis J. Robichaud. Il avait affirmé qu'il était « le premier ministre qui a le plus marqué la province du Nouveau-Brunswick ».

Nous continuons à bâtir sur votre vision, monsieur Robichaud , a-t-il déclaré.

« Je vous l'ai dit personnellement et ça ne me gêne pas de le dire que je vous considère comme le premier ministre qui a le plus marqué la province du Nouveau-Brunswick »