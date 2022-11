Un adolescent disparu à Drummondville

La Sûreté du Québec (SQ) demande l'aide de la population pour retrouver l'adolescent drummondvillois Kyler Scott O'Hanley, disparu depuis plus d'une semaine.

Le jeune homme de 17 ans a été aperçu pour la dernière fois dans le secteur de Drummondville il y a une dizaine de jours.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La famille et les proches de Kyler Scott O'Hanley craignent pour sa sécurité. Photo : Sûreté du Québec

Sa famille et ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité , précise la Sûreté du Québec.

L'adolescent mesure 1,75 m, pèse 75 kg, a les cheveux bruns courts et les yeux bruns. Il portait une chemise à carreaux jaune et noir, des jeans foncés et un manteau de toile foncé.

Les membres du public sont invités à appeler au 911 ou à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 s'ils l'aperçoivent ou détiennent des informations qui permettraient de le retrouver.

Des recherches sont prévues entre les boulevards Lemire et Jean-de Brébeuf ainsi que l'autoroute 55.