Cérémonie sobre pour le jour du Souvenir à la base militaire de Bagotville

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies à la base militaire de Bagotville vendredi matin pour souligner l'armistice de 1918 ayant mis fin à la Première Guerre mondiale et qui rend hommage aux militaires morts en service, aux anciens combattants et aux vétérans.

De nombreux élus, militaires et retraités des Forces armées canadiennes étaient présents pour la cérémonie protocolaire.

Des gerbes de fleurs ont été déposées en mémoire des soldats morts au combat.

Le sacrifice ultime bien sûr c’est le décès, mais je n’arrête pas ça aux membres. Je mets ça aussi à la famille. Les gens qui sont partis à la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ils n’avaient pas de nouvelles ou s’ils avaient des nouvelles, ce n’étaient pas de bonnes nouvelles. Imaginez comment dur et difficile que c’est , s’est exprimé le commandant de la Base de Bagotville, le colonel Normand Gagné.



Pour lui, les cérémonies du 11 novembre représentent une occasion importante pour se souvenir

Métier : photographe de combat

Métier militaire méconnu du grand public, celui de photographe pour les Forces armées canadiennes fait pourtant partie des plus périlleux. Ces artisans de l'image sont sur les lignes de front pour documenter l’avancée des combats. Témoignage d’un retraité originaire d’Alma, Marc Bergeron, lors de l'émission C'est jamais pareil.



Question : Quelle est la réalité des photographes en zone de conflit?



Réponse : On est comme les autres soldats. Notre priorité est de couvrir les hostilités et s’il y a des décisions à prendre maintenant avec le numérique, c’est d’envoyer les photos aux quartiers généraux ou aux différents endroits où on a des troupes.

Avez-vous connu des situations dangereuses dans votre carrière?



Lorsque j’étais dans les Forces maritimes de l’OTAN durant la guerre froide, j’ai couvert la première guerre du Golfe en 1990-1991. J’étais attitré à l’hôpital de campagne et au camp de prisonniers irakiens, on en a vu de toutes les couleurs. Ça ouvre les yeux sur ce qu’est la guerre.

Le rôle de photographe au sein de l’armée ÉMISSION ICI PREMIÈRE • C'est jamais pareil Le rôle de photographe au sein de l’armée. Contenu audio de 11 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 11 minutes

Des prisonniers de guerre ont été traités dans un hôpital de campagne lors de la guerre du golf Persique en 1990-1990. Photo : Marc Bergeron

Ensuite en Bosnie, j’ai été pris prisonnier 16 jours par les forces serbes et j’ai été utilisé comme bouclier humain pour les bombardements que les alliés faisaient.



Ensuite, 4-5 semaines plus tard on s’est fait prendre encore une fois trois otages dans un aéroport de Sarajevo lors d’une extraction de prisonniers.

Le photographe de combat à la retraite Marc Bergeron a été prionnier de guerre par les forces Serbes près de Sarajevo. Photo : Marc Bergeron

Quelle est la force des archives photo?



Historiquement, c’est important pour se souvenir. Aussi, ça peut être bon pour apprendre de nos erreurs. Les images, photos ou vidéos sont des preuves et les généraux ou les décideurs utilisent souvent nos images pour apprendre pas juste des erreurs, mais des bonnes choses aussi. Finalement, pour laisser savoir à notre population au Canada qu’est-ce qu’on fait dans le monde.



Mes images sont passées à Associated Press, Reuters, Euro News, CNN, TVA ou Radio-Canada.

Regardez-vous encore ces images?



Aujourd’hui je fais des conférences qui s’intitulent Mes années de conflit et vivre avec le syndrome post-traumatique . Ça me fait du bien d’en parler, ça fait quand même 25 ans que je suis traité. J’utilise les conférences pour sensibiliser les plus jeunes qui seront appelés à aller en zone de conflit et je parle du syndrome post-traumatique, comment ça commence, comme se prémunir, etc.

Le photograhe de combat Marc Bergeron fait maintenant des conférences pour sensibiliser les plus jeunes aux risques du métier. Photo : © stéphane bourgeois

Comment vivez-vous avec les images qui sont rediffusées à l’occasion du jour du Souvenir?



Je ne les regarde pas. Ça me fait trop de peine, ça vient me chercher à l’intérieur, ça me replonge trop dans mes souvenirs et ça me met quelques jours à m'en remettre. Aller jusqu’à demain, je vais être un petit peu la larme à l’oeil.

D’après une entrevue de Frédéric Tremblay