Une première à guichets fermés pour Notre Dame de Moncton au FICFA

Notre Dame de Moncton prend l’affiche en Atlantique et au Québec dans la plupart des salles le 2 décembre.

Depuis son tournage au printemps 2022, le projet retenait l’attention.

« C’est un film sur le vivre-ensemble, le partage des espaces sans toujours se connaître. » — Une citation de Mélanie Léger, scénariste de Notre Dame de Moncton

Plein d’humanité et de douceur, ce long-métrage de la scénariste Mélanie Léger aborde différemment la réalité des personnes en situation d’itinérance.

Entre l’ombre et la lumière

Le film est entièrement tourné à Moncton au Nouveau-Brunswick. Il a été réalisé par Denise Bouchard et produit par Bellefeuille Production.

Laurie Gagné incarne le rôle principal (archives). Photo : Radio-Canada

Notre Dame de Moncton raconte l’histoire d’Anna, jouée par Laurie Gagné, qui se prépare à renouer avec Jason (Thomas Lapointe), le fils qu’elle a placé en adoption il y a près de 20 ans.

Par un concours de circonstances, Anna se réfugie clandestinement dans le sous-sol de la maison d’un couple âgé.

Un événement dramatique vient tout bousculer et force Anna à tisser une relation impromptue avec Victorine (Louise Turcot).

C’est un drame rempli de lumière qui porte à réflexion. Le personnage d’Anna est attachant, nuancé et rapidement, le public s’identifie à sa quête.

La distribution, majoritairement acadienne, a pu briller. Les différents accents, la ville de Moncton, la rivière Petitcodiac, tout y était.

La scénariste Mélanie Léger à quelques jours de la première. Photo : Radio-Canada / Marie Andrée Leblond

La scénariste Mélanie Léger souhaitait présenter une histoire campée dans sa ville, avec toute sa beauté, mais aussi la réalité plus difficile auxquelles certaines personnes font face.

Au moment où j’ai eu l’idée de l’histoire du film, je venais de m’acheter une maison, de déménager dans un quartier et pour moi, je devenais vraiment résidente de Moncton , a-t-elle raconté. Ça m’a donné envie de plus observer ce qui se passait autour de moi. Voir la beauté, mais aussi les choses qu’on parle beaucoup, comme la sécurité à Moncton.

« L’itinérance, c’est un sujet dans les dernières années qui est vraiment présent, et sur lequel j’ai eu envie de me questionner. » — Une citation de Mélanie Léger, scénariste de NotreDamedeMoncton

Un défi stimulant pour Denise Bouchard

Après le succès en 2019 de son premier long-métrage de Pour mieux t’aimer, co-réalisé avec Gilles Doiron, la réalisatrice Denise Bouchard se sent très choyée d’avoir pu travailler sur ce projet qui l’a tout de suite bouleversée.

La réalisatrice Denise Bouchard (archives). Photo : Radio-Canada

On est vraiment heureux, fébriles de présenter un film qui a été tourné à Moncton et de le présenter chez soi c’est toujours important, très important. C’est une soirée de célébration pour tout le monde , a-t-elle déclaré, jeudi.

Denise Bouchard s’était donné plusieurs objectifs en tant que réalisatrice. En ayant fait un film avant, j’ai appris. Et avec celui-ci, j’ai encore appris, et je m’étais donné d’autres défis : plus sur le côté caméra, cadrages , explique-t-elle. C’est probablement une préparation pour un 3e long-métrage.

Inspirante Louise Turcot

Dans son personnage de Victorine, Louise Turcot épate encore. Forte, en plein contrôle de sa féminité et en même temps, tout en douceur et humilité, elle fait rayonner l'œuvre de Mélanie Léger.

Louise Turcot, encore sous le coup de l'émotion, à la sortie de la première, jeudi. Photo : Radio-Canada / Marie Andrée Leblond

À la sortie de la projection, Louise Turcot avait encore les émotions à fleur de peau. Écoute je suis bouleversée, vraiment! , a-t-elle dit.

Il y a toujours beaucoup de mystère entre le tournage d’un film et la première fois qu’on le voit sur l’écran , a déclaré l'actrice. Il se passe des choses qu’on ne connaît pas, qu’on ne voit pas, qui nous sont inconnues. Alors vraiment, ce soir, j’ai été épatée. J’ai adoré le film.

Un public conquis

Les personnes rencontrées à la sortie du film étaient très fières de la qualité et de l’originalité de Notre Dame de Moncton.

Suzanne Lauzon avait fait le voyage de Caplan, au Québec, pour assister à la première. J’ai aimé les comédiens et les comédiennes, c’est clair. C’était extraordinaire, comme performance , a-t-elle dit.

Debbie et Ghislain Chouinard à la sortie du film, jeudi au Capitol, à Moncton. Photo : Radio-Canada / Marie Andrée Leblond

Debbie Chouinard, de Dieppe, une habituée du FICFA , était sous le charme : C’était vraiment super. On a beaucoup aimé. Une production qui vient des Maritimes et de l’Acadie, c’était vraiment, vraiment bien.

C’est un grand cru des festivals , a commenté Gilles Ratté, de Dieppe.