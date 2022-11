Incapable de reprendre possession de son ordinateur qui se trouve chez son voisin

Après avoir remarqué, la semaine dernière, qu’il n’avait plus son ordinateur portable, Bill McElree a rapidement été en mesure de le localiser, grâce à l’application Find My d’Apple, qui permet à ses utilisateurs de repérer l’endroit où se trouvent leurs appareils technologiques.

L’application indiquait que l’ordinateur se trouvait chez son voisin.

Alors, je me suis dit "OK, peut-être que le voisin l’a trouvé quelque part." Donc je me suis dirigé vers sa maison et [l’application] m’a indiqué que j’étais à 10 mètres, à cinq mètres et ensuite à un mètre de l’ordinateur. Il devait certainement se trouver de l’autre côté du mur, explique M. McElree.

Il dit ensuite avoir appelé la police, qui lui a demandé de soumettre un rapport d’infraction en ligne. Insatisfait, M. McElree a cogné à la porte de son voisin et lui a demandé de lui remettre son ordinateur. Le voisin aurait nié avoir l’appareil et appelé la police à son tour.

Lorsque des agents sont arrivés sur les lieux au grand bonheur de M. McElree, ce dernier raconte qu’il leur a montré les messages d’alertes qui indiquaient l’endroit où se trouvait son ordinateur.

Mais ils ne semblaient pas comprendre , déplore-t-il.

La police du Grand Sudbury n'a pas immédiatement cherché un mandat de perquisition même après avoir vu les alertes que recevait Bill McElree. Photo : Fournie par Bill McElree

Les policiers sont ensuite retournés dans leur voiture, selon M. McElree, qui est allé les voir à nouveau. Ils lui ont expliqué qu’ils faisaient une recherche afin d’essayer de comprendre comment l’application Find My fonctionnait.

Selon M. McElree, les agents ont aussi affirmé avoir contacté leur superviseur, qui leur a souligné qu'il serait probablement impossible d’obtenir un mandat de perquisition pour entrer dans la maison du voisin.

Cet aveu a laissé M. McElree confus et frustré.

C’est ce à quoi sert [l’application] Find My. C’est littéralement conçu pour ce qui s’est passé [dans mon cas] , affirme-t-il.

« C’est tout simplement bizarre et surréel. [...] Je ne sais pas quoi d’autre il aurait fallu que je leur donne. » — Une citation de Bill McElree, résident de Sudbury

Des applications bien connues suffisantes pour la police, croit un avocat

Bill McElree a donné à la police le numéro de série de son ordinateur. Le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a décliné la demande d’entrevue de CBC, mais une porte-parole indique que le corps policier a reçu une plainte qui est en train d’être examinée.

L’avocat torontois Gerald Chan, un expert au sujet des mandats de perquisition et des preuves numériques, dit mal comprendre pourquoi la police ne pensait pas pouvoir obtenir un mandat de perquisition dans de telles circonstances , tout en admettant ne pas connaître tous les détails de l’affaire.

Il souligne que pour obtenir un mandat de perquisition, les policiers doivent avoir des motifs raisonnables qui leur permettent de croire qu’un crime a été commis ainsi que des preuves du crime à un endroit précis.

L'avocat Gerald Chan est expert des questions de mandats de perquisition et de preuves numériques. Photo : Fournie par Gerald Chan

M. Chan estime que dans des cas comme celui de M. McElree, les principales raisons qui pourraient expliquer une réticence de la police sont une méfiance envers le plaignant ou envers l’application elle-même.

Mais ce sont des applications bien connues sur des appareils bien connus. Donc si c’est une application ou un appareil qu’on utilise dans nos vies de tous les jours, je ne vois pas pourquoi il y aurait des inquiétudes liées à la fiabilité , note l'avocat.

Un traceur, pas un motif raisonnable , selon une experte

La professeure à la faculté de droit civil à l’Université d’Ottawa, Céline Castets-Renard, souligne toutefois que la preuve ou l’indice qu’on peut retirer des traceurs ne constitue pas automatiquement ou systématiquement un motif raisonnable de croire que l’infraction du vol a été commise .

« Ce n’est qu’un indice, qu’une information et les policiers peuvent tout à fait ne pas considérer cette information comme étant suffisante pour constituer un motif raisonnable. [...] En tout état de cause, les policiers vont rechercher d’autres indices, d’autres facteurs qui pourraient laisser croire que l’infraction a été commise. » — Une citation de Céline Castets-Renard, professeure à la faculté de droit civil à l’Université d’Ottawa

Céline Castets-Renard est professeure à l'Université d'Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche sur l’intelligence artificielle responsable. Photo : Radio-Canada

Entretemps, M. McElree estime que ses chances de reprendre possession de son ordinateur diminuent rapidement .

Plusieurs jours après sa première confrontation avec son voisin, il a reçu une autre alerte lui indiquant que l’ordinateur avait été allumé et se trouvait toujours au même endroit.

L’appareil — un MacBook Pro relativement neuf — coûte environ 3000 $, indique le Sudburois et il s’en sert dans son travail de planification de mariages et de disc jockey.

Les deux dernières années ont été un désastre. Donc d’un point de vue budgétaire, c’est certainement une dépense imprévue et il sera difficile de le remplacer.

Avec les informations de Bienvenu Senga et de Sarah MacMillan, de CBC