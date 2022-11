André Fortin a les yeux rivés sur la reconstruction du Parti libéral

Le seul élu libéral en dehors de la grande région de Montréal, André Fortin, a les yeux bien rivés sur la reconstruction du Parti libéral, décimé lors des dernières élections provinciales. Le député de Pontiac a indiqué vendredi en entrevue aux Matins d’ici qu'il avait l'intention d’aller à la rencontre des militants et de s’inspirer de leurs « idées audacieuses » pour peut-être les proposer lors d’une éventuelle course à la chefferie.

Quand je pense à ce que beaucoup de Québécois pensent du parti en ce moment, on se demande un peu quelle est sa raison d’être, quelles sont ses bases fondamentales, quelles sont les grandes idées, finalement , a déclaré M. Fortin au micro de Louka Jacques.

Pour moi, si on ne fait pas cet exercice-là, si on ne lance pas des idées à l'extérieur du cadre traditionnel du Parti libéral, il y a beaucoup de gens qui vont avoir de la difficulté à se reconnaître, à comprendre pourquoi ils appuieraient le Parti libéral.

André Fortin, député libéral de Pontiac, à l’Assemblée nationale, à Québec (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Même s’il n’a pas encore pris de décision ferme, André Fortin parle sans gêne de son intérêt pour la chefferie du Parti libéral, depuis la nomination jeudi de son collègue Marc Tanguay comme chef intérimaire.

Il y a encore des considérations à avoir et des considérations familiales, concède-t-il, mais moi ce que je vous dis, ce qui m’intéresse beaucoup plus qu’un poste intérimaire, c’est la réflexion que j’ai eue au cours des derniers jours, c’est-à-dire de pouvoir rencontrer les militants, de pouvoir suggérer des idées audacieuses et de rebâtir cette vision-là de ce qu’est le Parti libéral.

Cette reconstruction passe inévitablement, selon lui, par les régions.

« Il faut prendre le temps de parler aux régions d’abord. » — Une citation de André Fortin, député libéral de Pontiac

Il faut que l’on comprenne les revendications des différentes régions qui ne sont pas les mêmes que celles de Montréal, Québec ou d’autres grandes villes québécoises. Il y a une façon de vivre, de penser et d’évoluer en région et il y a des besoins qui sont énormément différents, mais pour ça il faut les comprendre et les entendre , a-t-il plaidé.

Moi, je suis un député de région. J’ai grandi et je vis en région pour essayer de bien comprendre et de bien cibler et après ça lancer des idées qui viennent non seulement des gens de Montréal, mais aussi de gens en région.

Le libéral André Fortin a été élu pour la première fois à l'Assemblée nationale du Québec en 2014. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le Parti libéral saura se réinventer, croit Fortin

André Fortin reconnaît que la défaite de son parti aux dernières élections a été cuisante et que la pente sera difficile à remonter. Il demeure toutefois convaincu que le parti est capable de se relever.

La société a évolué, les priorités des gens ont évolué, on ne parle plus de simple développement économique, mais de rareté de main-d'œuvre. Il y a toutes sortes d'enjeux qui ont changé au cours de la dernière décennie , a-t-il indiqué.

[En même temps], le Parti libéral est un parti qui a été au pouvoir longtemps, qui a un historique. Il y a des vagues en politique, c’est un peu normal, mais il faut profiter des bas pour réussir à se réinventer, à évoluer et c'est ce que le Parti libéral a toujours réussi à faire au fil des ans. C’est pour ça qu'il a duré au cours des 150 dernières années.

Avec les informations de Louka Jacques